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При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек - РИА Новости, 31.08.2024
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17:00 31.08.2024 (обновлено: 18:19 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/an-2-1969701584.html
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек - РИА Новости, 31.08.2024
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек
При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек, сообщили в МЧС. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:00
2024-08-31T18:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
происшествия
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек, сообщили в МЧС.&quot;По уточненной информации, самолет Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек. Во время полета восемь парашютистов десантировались. Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС России преодолевали пешком&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что в результате жесткой посадки самолета травмы получили семь человек, среди них три ребенка. Сотрудники МЧС передали пострадавших врачам.
https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, происшествия, республика северная осетия - алания
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек

При ЧП с Ан-2 в Северной Осетии пострадали четверо взрослых и три ребенка

© Фото : МЧС Северной Осетии/TelegramЭвакуация пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии. 31 августа 2024
Эвакуация пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : МЧС Северной Осетии/Telegram
Эвакуация пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии. 31 августа 2024
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек, сообщили в МЧС.
«

"По уточненной информации, самолет Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек. Во время полета восемь парашютистов десантировались. Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС России преодолевали пешком", — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что в результате жесткой посадки самолета травмы получили семь человек, среди них три ребенка. Сотрудники МЧС передали пострадавших врачам.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2ПроисшествияРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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