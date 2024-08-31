https://ria.ru/20240831/an-2-1969701584.html

При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек

При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек - РИА Новости, 31.08.2024

При жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек

При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек, сообщили в МЧС. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:00

2024-08-31T17:00

2024-08-31T18:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

происшествия

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. При жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии пострадали семь человек, сообщили в МЧС."По уточненной информации, самолет Ан-2 совершал учебно-тренировочный полет. На его борту находились 15 человек. Во время полета восемь парашютистов десантировались. Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС России преодолевали пешком", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что в результате жесткой посадки самолета травмы получили семь человек, среди них три ребенка. Сотрудники МЧС передали пострадавших врачам.

https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, происшествия, республика северная осетия - алания