https://ria.ru/20240831/an-2-1969696242.html

При жесткой посадке самолета в Северной Осетии пострадал человек

При жесткой посадке самолета в Северной Осетии пострадал человек - РИА Новости, 31.08.2024

При жесткой посадке самолета в Северной Осетии пострадал человек

Поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации - вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод в Северную Осетию к месту жесткой посадки... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T16:02

2024-08-31T16:02

2024-08-31T19:11

происшествия

ан-2

республика северная осетия - алания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969719522_0:91:1111:716_1920x0_80_0_0_ac2192340eb0bfe3507636ceee03097d.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации - вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод в Северную Осетию к месту жесткой посадки самолета Ан-2 ДОСАА, он сможет эвакуировать пострадавшего пассажира, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей."Поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации - вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод в Северную Осетию, к месту сегодняшней жесткой посадки самолета Ан-2 ДОСАА. На борту ПС ВС - три спасателя Минераловодской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ; филиал подведомственного Росавиации ФКУ "Южный АПСЦ"). Цель вылета - эвакуация пострадавшего", - рассказал он.Представитель Росавиации уточнил, что Ан-2 ДОСААФ совершал полет для выполнения парашютных прыжков."Предварительно: при посадке на борту самолета находились семь человек. Один из них травмирован. Его и планируется эвакуировать", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20240824/proverka-1968197671.html

https://ria.ru/20240831/kamchatka-1969656983.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ан-2, республика северная осетия - алания