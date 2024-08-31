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При жесткой посадке самолета в Северной Осетии пострадал человек - РИА Новости, 31.08.2024
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16:02 31.08.2024 (обновлено: 19:11 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/an-2-1969696242.html
При жесткой посадке самолета в Северной Осетии пострадал человек
При жесткой посадке самолета в Северной Осетии пострадал человек - РИА Новости, 31.08.2024
При жесткой посадке самолета в Северной Осетии пострадал человек
Поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации - вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод в Северную Осетию к месту жесткой посадки... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:02
2024-08-31T19:11
происшествия
ан-2
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации - вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод в Северную Осетию к месту жесткой посадки самолета Ан-2 ДОСАА, он сможет эвакуировать пострадавшего пассажира, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей."Поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации - вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод в Северную Осетию, к месту сегодняшней жесткой посадки самолета Ан-2 ДОСАА. На борту ПС ВС - три спасателя Минераловодской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ; филиал подведомственного Росавиации ФКУ "Южный АПСЦ"). Цель вылета - эвакуация пострадавшего", - рассказал он.Представитель Росавиации уточнил, что Ан-2 ДОСААФ совершал полет для выполнения парашютных прыжков."Предварительно: при посадке на борту самолета находились семь человек. Один из них травмирован. Его и планируется эвакуировать", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20240824/proverka-1968197671.html
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происшествия, ан-2, республика северная осетия - алания
Происшествия, Ан-2, Республика Северная Осетия - Алания
При жесткой посадке самолета в Северной Осетии пострадал человек

Пострадавшего при жесткое посадке Ан-2 в Северной Осетии эвакуируют вертолетом

© МЧС России/TelegramМесто происшествия, где самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии. 31 августа 2024
Место происшествия, где самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© МЧС России/Telegram
Место происшествия, где самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии. 31 августа 2024
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации - вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод в Северную Осетию к месту жесткой посадки самолета Ан-2 ДОСАА, он сможет эвакуировать пострадавшего пассажира, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.
В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей.
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"Поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации - вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод в Северную Осетию, к месту сегодняшней жесткой посадки самолета Ан-2 ДОСАА. На борту ПС ВС - три спасателя Минераловодской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ; филиал подведомственного Росавиации ФКУ "Южный АПСЦ"). Цель вылета - эвакуация пострадавшего", - рассказал он.
Представитель Росавиации уточнил, что Ан-2 ДОСААФ совершал полет для выполнения парашютных прыжков.
"Предварительно: при посадке на борту самолета находились семь человек. Один из них травмирован. Его и планируется эвакуировать", - говорится в публикации.
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