При жесткой посадке самолета в Северной Осетии пострадал человек
Пострадавшего при жесткое посадке Ан-2 в Северной Осетии эвакуируют вертолетом
© МЧС России/TelegramМесто происшествия, где самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии. 31 августа 2024
Место происшествия, где самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии. 31 августа 2024
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации - вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод в Северную Осетию к месту жесткой посадки самолета Ан-2 ДОСАА, он сможет эвакуировать пострадавшего пассажира, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.
В субботу ГУ МЧС РФ региона сообщило, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей.
"Поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации - вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод в Северную Осетию, к месту сегодняшней жесткой посадки самолета Ан-2 ДОСАА. На борту ПС ВС - три спасателя Минераловодской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ; филиал подведомственного Росавиации ФКУ "Южный АПСЦ"). Цель вылета - эвакуация пострадавшего", - рассказал он.
Представитель Росавиации уточнил, что Ан-2 ДОСААФ совершал полет для выполнения парашютных прыжков.
"Предварительно: при посадке на борту самолета находились семь человек. Один из них травмирован. Его и планируется эвакуировать", - говорится в публикации.