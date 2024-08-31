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Власти Грузии считают, что им нет альтернативы - РИА Новости, 31.08.2024
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18:30 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/alternativa-1969713699.html
Власти Грузии считают, что им нет альтернативы
Власти Грузии считают, что им нет альтернативы - РИА Новости, 31.08.2024
Власти Грузии считают, что им нет альтернативы
Правящей партии "Грузинская мечта" нет альтернативы на предстоящих парламентских выборах, заявил ее председатель Ираклий Гарибашвили во время выступления в ходе РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:30
2024-08-31T18:30
в мире
грузия
ираклий гарибашвили
бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 31 авг - РИА Новости. Правящей партии "Грузинская мечта" нет альтернативы на предстоящих парламентских выборах, заявил ее председатель Ираклий Гарибашвили во время выступления в ходе предвыборной кампании. "Заслуга нашего лидера (основателя "Грузинской мечты" - ред.) господина Бидзины Иванишвили заключается в установлении долгосрочного мира в Грузии, поэтому наш народ заслуженно называет его миротворцем, носителем мира, а нашу партию "Грузинская мечта" - партией мира... Наш народ прекрасно осознает важность предстоящих выборов, 26 октября мы либо выберем мир, прогресс и развитие страны, достойное европейское будущее, либо выберем партию войны, которая обязательно принесет войну, хаос, смерть и невзгоды. Кто является альтернативой нашему лидеру Бидзине Иванишвили и нашей партии "Грузинская мечта"? Альтернативы нет! Либо мы выберем войну, либо мы выберем мир! Другой альтернативы нет!" - заявил Гарибашвили. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
https://ria.ru/20240725/gruziya-1961845776.html
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в мире, грузия, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили
В мире, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Бидзина Иванишвили
Власти Грузии считают, что им нет альтернативы

Председатель "Грузинской мечты" Гарибашвили: альтернативы правящей партии нет

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 Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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ТБИЛИСИ, 31 авг - РИА Новости. Правящей партии "Грузинская мечта" нет альтернативы на предстоящих парламентских выборах, заявил ее председатель Ираклий Гарибашвили во время выступления в ходе предвыборной кампании.
«
"Заслуга нашего лидера (основателя "Грузинской мечты" - ред.) господина Бидзины Иванишвили заключается в установлении долгосрочного мира в Грузии, поэтому наш народ заслуженно называет его миротворцем, носителем мира, а нашу партию "Грузинская мечта" - партией мира... Наш народ прекрасно осознает важность предстоящих выборов, 26 октября мы либо выберем мир, прогресс и развитие страны, достойное европейское будущее, либо выберем партию войны, которая обязательно принесет войну, хаос, смерть и невзгоды. Кто является альтернативой нашему лидеру Бидзине Иванишвили и нашей партии "Грузинская мечта"? Альтернативы нет! Либо мы выберем войну, либо мы выберем мир! Другой альтернативы нет!" - заявил Гарибашвили.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
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В миреГрузияИраклий ГарибашвилиБидзина Иванишвили
 
 
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