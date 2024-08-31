https://ria.ru/20240831/aksenov-1969648875.html
Аксенов прокомментировал атаку ВСУ на Белгород
Аксенов прокомментировал атаку ВСУ на Белгород - РИА Новости, 31.08.2024
Аксенов прокомментировал атаку ВСУ на Белгород
Совершившие в пятницу варварскую атаку на Белгород и Белгородский район, приведшую к гибели и ранениям большого количества мирных жителей, не могут называться... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:48
2024-08-31T10:48
2024-08-31T10:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Совершившие в пятницу варварскую атаку на Белгород и Белгородский район, приведшую к гибели и ранениям большого количества мирных жителей, не могут называться людьми, они обязательно ответят за содеянное, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Серей Аксенов. "Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным погибших в результате варварского обстрела Белгорода. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Украинские террористы, те, кто отдают и исполняют преступные приказы, все, кто причастен к гибели мирных граждан, – не люди. Это бешеные животные, которых нужно уничтожать. Уверен, они ответят за все. Обязательно ответят. Белгородцам – мужества и сил. Мы с вами" , - написал Аксенов. В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919186106.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Аксенов прокомментировал атаку ВСУ на Белгород
Глава Крыма Аксенов: совершившие атаку на Белгород не могут называться людьми