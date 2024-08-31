https://ria.ru/20240831/aksenov-1969648875.html

Аксенов прокомментировал атаку ВСУ на Белгород

Аксенов прокомментировал атаку ВСУ на Белгород - РИА Новости, 31.08.2024

Аксенов прокомментировал атаку ВСУ на Белгород

Совершившие в пятницу варварскую атаку на Белгород и Белгородский район, приведшую к гибели и ранениям большого количества мирных жителей, не могут называться... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:48

2024-08-31T10:48

2024-08-31T10:48

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Совершившие в пятницу варварскую атаку на Белгород и Белгородский район, приведшую к гибели и ранениям большого количества мирных жителей, не могут называться людьми, они обязательно ответят за содеянное, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Серей Аксенов. "Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным погибших в результате варварского обстрела Белгорода. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Украинские террористы, те, кто отдают и исполняют преступные приказы, все, кто причастен к гибели мирных граждан, – не люди. Это бешеные животные, которых нужно уничтожать. Уверен, они ответят за все. Обязательно ответят. Белгородцам – мужества и сил. Мы с вами" , - написал Аксенов. В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919186106.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины