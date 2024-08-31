https://ria.ru/20240831/adygeya-1969664449.html

Россиянин в Адыгее вербовал жителей по заказу зарубежных кураторов

Россиянин в Адыгее вербовал жителей по заказу зарубежных кураторов - РИА Новости, 31.08.2024

Россиянин в Адыгее вербовал жителей по заказу зарубежных кураторов

Задержан россиянин, вербовавший по заданию зарубежных кураторов жителей Адыгеи в ряды террористических формирований, возбуждено уголовное дело, сообщает в... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:56

2024-08-31T12:56

2024-08-31T14:20

россия

республика адыгея

майкоп

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Задержан россиянин, вербовавший по заданию зарубежных кураторов жителей Адыгеи в ряды террористических формирований, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, который осуществлял вербовку рекрутов в интересах террористических формирований. Задержанный, являясь последователем идеологии запрещенной на территории России международной террористической организации, установил контакт с ее зарубежными эмиссарами и присягнул на верность главарю МТО. По их указанию склонял жителей города Майкопа Республики Адыгея к совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов РФ и последующему выезду в лагеря МТО на территорию одной из стран Центральной Азии", - говорится в сообщении. Во время обыска у злоумышленника обнаружены и изъяты средства связи, содержащие переписку с членами МТО, видеозапись его клятвы на верность терорганизации, отметили в ФСБ. Следственным отделением УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации" УК России. Неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

https://ria.ru/20240819/sbu-1966972365.html

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россия

республика адыгея

майкоп

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание россиянина, вербовавшего жителей Майкопа в ряды террористических формирований Задержан россиянин, вербовавший по заданию зарубежных кураторов жителей Майкопа в Адыгее в ряды террористических формирований, возбуждено уголовное дело, сообщили в ФСБ. Ведомство опубликовало видео, на котором злоумышленник признался, что присягнул на верность террористам и сам собирался примкнуть к ним, выехав через Турцию. 2024-08-31T12:56 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, республика адыгея, майкоп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия