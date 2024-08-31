https://ria.ru/20240831/adygeya-1969664449.html
Россиянин в Адыгее вербовал жителей по заказу зарубежных кураторов
Россиянин в Адыгее вербовал жителей по заказу зарубежных кураторов - РИА Новости, 31.08.2024
Россиянин в Адыгее вербовал жителей по заказу зарубежных кураторов
Задержан россиянин, вербовавший по заданию зарубежных кураторов жителей Адыгеи в ряды террористических формирований, возбуждено уголовное дело, сообщает в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:56
2024-08-31T12:56
2024-08-31T14:20
россия
республика адыгея
майкоп
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Задержан россиянин, вербовавший по заданию зарубежных кураторов жителей Адыгеи в ряды террористических формирований, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, который осуществлял вербовку рекрутов в интересах террористических формирований. Задержанный, являясь последователем идеологии запрещенной на территории России международной террористической организации, установил контакт с ее зарубежными эмиссарами и присягнул на верность главарю МТО. По их указанию склонял жителей города Майкопа Республики Адыгея к совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов РФ и последующему выезду в лагеря МТО на территорию одной из стран Центральной Азии", - говорится в сообщении. Во время обыска у злоумышленника обнаружены и изъяты средства связи, содержащие переписку с членами МТО, видеозапись его клятвы на верность терорганизации, отметили в ФСБ. Следственным отделением УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации" УК России. Неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
https://ria.ru/20240819/sbu-1966972365.html
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россия
республика адыгея
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Задержание россиянина, вербовавшего жителей Майкопа в ряды террористических формирований
Задержан россиянин, вербовавший по заданию зарубежных кураторов жителей Майкопа в Адыгее в ряды террористических формирований, возбуждено уголовное дело, сообщили в ФСБ. Ведомство опубликовало видео, на котором злоумышленник признался, что присягнул на верность террористам и сам собирался примкнуть к ним, выехав через Турцию.
2024-08-31T12:56
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика адыгея, майкоп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Республика Адыгея, Майкоп, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Россиянин в Адыгее вербовал жителей по заказу зарубежных кураторов
Россиянин в Адыгее вербовал жителей в зарубежные террористические формирования