https://ria.ru/20240831/adygeja-1969674931.html

Задержанный в Адыгее сторонник международных террористов планировал побег

Задержанный в Адыгее сторонник международных террористов планировал побег - РИА Новости, 31.08.2024

Задержанный в Адыгее сторонник международных террористов планировал побег

Задержанный в Адыгее сторонник международных террористов, вербовавший жителей республики, рассказал на допросе, что планировал сбежать в Турцию, видео публикует РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T14:04

2024-08-31T14:04

2024-08-31T14:04

происшествия

турция

россия

республика адыгея

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Задержанный в Адыгее сторонник международных террористов, вербовавший жителей республики, рассказал на допросе, что планировал сбежать в Турцию, видео публикует ФСБ. На видео слышно, как задержанного допрашивают сотрудники ФСБ. Он говорит, что должен был перебраться в Турцию и его там должен был встретить брат, с которым он поддерживал связь через телеграм. Во время обыска у злоумышленника обнаружены и изъяты средства связи, содержащие переписку с членами МТО, видеозапись его клятвы на верность терорганизации, отметили в ФСБ. Следственным отделением УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации" УК России. Неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

https://ria.ru/20240712/fsb-1959250837.html

https://ria.ru/20240831/adygeya-1969664449.html

турция

россия

республика адыгея

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание россиянина, вербовавшего жителей Майкопа в ряды террористических формирований Задержан россиянин, вербовавший по заданию зарубежных кураторов жителей Майкопа в Адыгее в ряды террористических формирований, возбуждено уголовное дело, сообщили в ФСБ. Ведомство опубликовало видео, на котором злоумышленник признался, что присягнул на верность террористам и сам собирался примкнуть к ним, выехав через Турцию. 2024-08-31T14:04 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, турция, россия, республика адыгея, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)