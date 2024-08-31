https://ria.ru/20240831/adygeja-1969674931.html
Задержанный в Адыгее сторонник международных террористов планировал побег
Задержанный в Адыгее сторонник международных террористов планировал побег - РИА Новости, 31.08.2024
Задержанный в Адыгее сторонник международных террористов планировал побег
Задержанный в Адыгее сторонник международных террористов, вербовавший жителей республики, рассказал на допросе, что планировал сбежать в Турцию, видео публикует РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:04
2024-08-31T14:04
2024-08-31T14:04
происшествия
турция
россия
республика адыгея
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Задержанный в Адыгее сторонник международных террористов, вербовавший жителей республики, рассказал на допросе, что планировал сбежать в Турцию, видео публикует ФСБ. На видео слышно, как задержанного допрашивают сотрудники ФСБ. Он говорит, что должен был перебраться в Турцию и его там должен был встретить брат, с которым он поддерживал связь через телеграм. Во время обыска у злоумышленника обнаружены и изъяты средства связи, содержащие переписку с членами МТО, видеозапись его клятвы на верность терорганизации, отметили в ФСБ. Следственным отделением УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации" УК России. Неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
https://ria.ru/20240712/fsb-1959250837.html
https://ria.ru/20240831/adygeya-1969664449.html
турция
россия
республика адыгея
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание россиянина, вербовавшего жителей Майкопа в ряды террористических формирований
Задержан россиянин, вербовавший по заданию зарубежных кураторов жителей Майкопа в Адыгее в ряды террористических формирований, возбуждено уголовное дело, сообщили в ФСБ. Ведомство опубликовало видео, на котором злоумышленник признался, что присягнул на верность террористам и сам собирался примкнуть к ним, выехав через Турцию.
2024-08-31T14:04
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, турция, россия, республика адыгея, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Турция, Россия, Республика Адыгея, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Адыгее сторонник международных террористов планировал побег
ФСБ опубликовала видео допроса сторонника международных террористов в Адыгее