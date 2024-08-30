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Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 30.08.2024
Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил разведывательный БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:02
2024-08-30T05:02
2024-08-30T12:24
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ЛУГАНСК, 30 авг – РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил разведывательный БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат ВСУ, обеспечив прикрытие действий наземной группировки войск от разведывательных беспилотников противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный беспилотник самолётного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о размещении огневых позиций российских подразделений. "После определения направления полета БПЛА, военнослужащие открыли огонь из зенитной установки ЗУ-23-2 и стрелкового оружия. Также данные о беспилотнике противника были переданы расчету ЗРК "Стрела-10", который привел комплекс в боевую готовность, вывел его на огневой рубеж и после захвата цели в визир произвел пуск ракет, уничтожив вражеского воздушного разведчика", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны отметили, что из-за высокой интенсивности применения ВСУ разведывательных БПЛА военнослужащие ВС РФ постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.
https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении
МО: расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 30 авг – РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил разведывательный БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат ВСУ, обеспечив прикрытие действий наземной группировки войск от разведывательных беспилотников противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный беспилотник самолётного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о размещении огневых позиций российских подразделений.
"После определения направления полета БПЛА, военнослужащие открыли огонь из зенитной установки ЗУ-23-2 и стрелкового оружия. Также данные о беспилотнике противника были переданы расчету ЗРК "Стрела-10", который привел комплекс в боевую готовность, вывел его на огневой рубеж и после захвата цели в визир произвел пуск ракет, уничтожив вражеского воздушного разведчика", - сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны отметили, что из-за высокой интенсивности применения ВСУ разведывательных БПЛА военнослужащие ВС РФ постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.