https://ria.ru/20240830/zrk-1969368417.html

Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении

Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 30.08.2024

Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил разведывательный БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:02

2024-08-30T05:02

2024-08-30T12:24

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ЛУГАНСК, 30 авг – РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил разведывательный БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат ВСУ, обеспечив прикрытие действий наземной группировки войск от разведывательных беспилотников противника на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный беспилотник самолётного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о размещении огневых позиций российских подразделений. "После определения направления полета БПЛА, военнослужащие открыли огонь из зенитной установки ЗУ-23-2 и стрелкового оружия. Также данные о беспилотнике противника были переданы расчету ЗРК "Стрела-10", который привел комплекс в боевую готовность, вывел его на огневой рубеж и после захвата цели в визир произвел пуск ракет, уничтожив вражеского воздушного разведчика", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны отметили, что из-за высокой интенсивности применения ВСУ разведывательных БПЛА военнослужащие ВС РФ постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.

https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность