https://ria.ru/20240830/znakomstva-1969508923.html

Разработчик рассказал о новом сайте халяльных знакомств

Разработчик рассказал о новом сайте халяльных знакомств - РИА Новости, 30.08.2024

Разработчик рассказал о новом сайте халяльных знакомств

Разработчик стартовавшего этим летом сайта халяльных знакомств HalalGuide Айрат Касимов рассказал РИА Новости о полном соответствии онлайн-сервиса шариату... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:19

2024-08-30T15:19

2024-08-30T15:51

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Разработчик стартовавшего этим летом сайта халяльных знакомств HalalGuide Айрат Касимов рассказал РИА Новости о полном соответствии онлайн-сервиса шариату (исламским нормам), в частности, есть требования к фотографиям для анкеты, в первой переписке обязательно участие третьего лица в качестве свидетеля, а попытки знакомств между людьми одного пола блокируются. "Мы учли опыт аналогичных ресурсов и внесли новшества, соответствующие нормам ислама. Например, в нашей религии существует запрет общения молодого человека и девушки наедине. Такое возможно только после никаха (обряда венчания). Этот запрет касается и знакомств в интернете. Поэтому в онлайн-сервисе HalalGuide, если парень пишет девушке, она не сможет прочитать сообщение, поскольку изображение специально размывается. Возможность его прочитать появляется после одобрения месседжа свидетелями переписки – ее подругой, родственником или родителями. Только у свидетеля есть право первыми прочесть сообщение и вынести решение – общаться молодым или нет", - сказал Касимов. По его словам, такой подход позволяет отсекать неправильные с точки зрения шариата сообщения, в том числе оскорбительные, свидетели даже могут забанить парня, если у него, по их мнению, есть дурные мысли. "Девушка не может написать парню первой, а ее анкета должна отвечать шариату – на фото она должна быть в платке. Но если она его не носит, то так и указывает в анкете. Фото с декольте, открытыми плечами, распущенными волосами исключены. Нельзя в анкете размещать фото в никабе (полностью закрытое платком лицо с вырезом для глаз), приветствуются фото с закрытыми волосами в национальных платках для своеобразной идентификации того или иного народа", - перечислил разработчик. Он добавил, что первая очная встреча молодых людей также предполагает обязательное присутствие близких родственников или подруг девушки. "Наш ресурс также предложит местные халяльные кафе и рестораны для встреч молодых людей", - сказал Касимов. Он отметил, что ресурс строго контролируют администраторы во избежание знакомств однополых пар – такие попытки блокируются, а пользователи не получают возможности снова зайти на сайт. "Команда разработчиков HalalGuide состоит не только из мусульман. На сегодня основная наша аудитория – люди в возрасте 20-30 лет, но есть и старшее поколение, а география (пользователей ресурса) – Россия, Азия, Африка, США. Мы открыты не только для мусульман, но и для последователей иных конфессий, которые следуют нашим правилам", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240131/neyroset-1924622702.html

https://ria.ru/20240716/tatarstan-1960008023.html

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азия

африка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азия, африка, религия, ислам, общество