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Разработчик рассказал о новом сайте халяльных знакомств - РИА Новости, 30.08.2024
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Религия
 
15:19 30.08.2024 (обновлено: 15:51 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/znakomstva-1969508923.html
Разработчик рассказал о новом сайте халяльных знакомств
Разработчик рассказал о новом сайте халяльных знакомств - РИА Новости, 30.08.2024
Разработчик рассказал о новом сайте халяльных знакомств
Разработчик стартовавшего этим летом сайта халяльных знакомств HalalGuide Айрат Касимов рассказал РИА Новости о полном соответствии онлайн-сервиса шариату... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:19
2024-08-30T15:51
религия
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Разработчик стартовавшего этим летом сайта халяльных знакомств HalalGuide Айрат Касимов рассказал РИА Новости о полном соответствии онлайн-сервиса шариату (исламским нормам), в частности, есть требования к фотографиям для анкеты, в первой переписке обязательно участие третьего лица в качестве свидетеля, а попытки знакомств между людьми одного пола блокируются. "Мы учли опыт аналогичных ресурсов и внесли новшества, соответствующие нормам ислама. Например, в нашей религии существует запрет общения молодого человека и девушки наедине. Такое возможно только после никаха (обряда венчания). Этот запрет касается и знакомств в интернете. Поэтому в онлайн-сервисе HalalGuide, если парень пишет девушке, она не сможет прочитать сообщение, поскольку изображение специально размывается. Возможность его прочитать появляется после одобрения месседжа свидетелями переписки – ее подругой, родственником или родителями. Только у свидетеля есть право первыми прочесть сообщение и вынести решение – общаться молодым или нет", - сказал Касимов. По его словам, такой подход позволяет отсекать неправильные с точки зрения шариата сообщения, в том числе оскорбительные, свидетели даже могут забанить парня, если у него, по их мнению, есть дурные мысли. "Девушка не может написать парню первой, а ее анкета должна отвечать шариату – на фото она должна быть в платке. Но если она его не носит, то так и указывает в анкете. Фото с декольте, открытыми плечами, распущенными волосами исключены. Нельзя в анкете размещать фото в никабе (полностью закрытое платком лицо с вырезом для глаз), приветствуются фото с закрытыми волосами в национальных платках для своеобразной идентификации того или иного народа", - перечислил разработчик. Он добавил, что первая очная встреча молодых людей также предполагает обязательное присутствие близких родственников или подруг девушки. "Наш ресурс также предложит местные халяльные кафе и рестораны для встреч молодых людей", - сказал Касимов. Он отметил, что ресурс строго контролируют администраторы во избежание знакомств однополых пар – такие попытки блокируются, а пользователи не получают возможности снова зайти на сайт. "Команда разработчиков HalalGuide состоит не только из мусульман. На сегодня основная наша аудитория – люди в возрасте 20-30 лет, но есть и старшее поколение, а география (пользователей ресурса) – Россия, Азия, Африка, США. Мы открыты не только для мусульман, но и для последователей иных конфессий, которые следуют нашим правилам", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240131/neyroset-1924622702.html
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россия, азия, африка, религия, ислам, общество
Религия, Россия, Азия, Африка, Религия, Ислам, Общество
Разработчик рассказал о новом сайте халяльных знакомств

Разработчик сайта HalalGuide заявил о полном соответствии онлайн-сервиса шариату

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина в мусульманском платке
Женщина в мусульманском платке - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина в мусульманском платке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Разработчик стартовавшего этим летом сайта халяльных знакомств HalalGuide Айрат Касимов рассказал РИА Новости о полном соответствии онлайн-сервиса шариату (исламским нормам), в частности, есть требования к фотографиям для анкеты, в первой переписке обязательно участие третьего лица в качестве свидетеля, а попытки знакомств между людьми одного пола блокируются.
"Мы учли опыт аналогичных ресурсов и внесли новшества, соответствующие нормам ислама. Например, в нашей религии существует запрет общения молодого человека и девушки наедине. Такое возможно только после никаха (обряда венчания). Этот запрет касается и знакомств в интернете. Поэтому в онлайн-сервисе HalalGuide, если парень пишет девушке, она не сможет прочитать сообщение, поскольку изображение специально размывается. Возможность его прочитать появляется после одобрения месседжа свидетелями переписки – ее подругой, родственником или родителями. Только у свидетеля есть право первыми прочесть сообщение и вынести решение – общаться молодым или нет", - сказал Касимов.
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По его словам, такой подход позволяет отсекать неправильные с точки зрения шариата сообщения, в том числе оскорбительные, свидетели даже могут забанить парня, если у него, по их мнению, есть дурные мысли.
"Девушка не может написать парню первой, а ее анкета должна отвечать шариату – на фото она должна быть в платке. Но если она его не носит, то так и указывает в анкете. Фото с декольте, открытыми плечами, распущенными волосами исключены. Нельзя в анкете размещать фото в никабе (полностью закрытое платком лицо с вырезом для глаз), приветствуются фото с закрытыми волосами в национальных платках для своеобразной идентификации того или иного народа", - перечислил разработчик.
Он добавил, что первая очная встреча молодых людей также предполагает обязательное присутствие близких родственников или подруг девушки. "Наш ресурс также предложит местные халяльные кафе и рестораны для встреч молодых людей", - сказал Касимов.
Он отметил, что ресурс строго контролируют администраторы во избежание знакомств однополых пар – такие попытки блокируются, а пользователи не получают возможности снова зайти на сайт.
"Команда разработчиков HalalGuide состоит не только из мусульман. На сегодня основная наша аудитория – люди в возрасте 20-30 лет, но есть и старшее поколение, а география (пользователей ресурса) – Россия, Азия, Африка, США. Мы открыты не только для мусульман, но и для последователей иных конфессий, которые следуют нашим правилам", - заключил собеседник агентства.
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