https://ria.ru/20240830/zima-1969354324.html

Хуснуллин рассказал о подготовке новых регионов к зиме

Хуснуллин рассказал о подготовке новых регионов к зиме - РИА Новости, 30.08.2024

Хуснуллин рассказал о подготовке новых регионов к зиме

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области готовы к новому осенне-зимнему периоду (ОЗП) более чем на половину, на новых территориях сформированы 160... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T00:12

2024-08-30T00:12

2024-08-30T00:12

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

марат хуснуллин

общество

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области готовы к новому осенне-зимнему периоду (ОЗП) более чем на половину, на новых территориях сформированы 160 аварийно-восстановительных бригад в составе 780 специалистов и 299 единиц техники, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В четверг Хуснуллин провел заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, основной темой которого стала подготовка к осенне-зимнему периоду. В заседании приняли участие представители генеральной прокуратуры РФ, других федеральных ведомств, министерств и главы российских субъектов. "Подготовка к зиме в новых регионах тоже идёт неплохо. Субъекты-шефы на закреплённых территориях сформировали 160 аварийно-восстановительных бригад в составе 780 специалистов и 299 единиц техники. В ДНР уровень готовности составляет 75,2%, в ЛНР – 86,9%, в Запорожской области – 70,3% и Херсонской области – 64,7%. Для обеспечения надёжного теплоснабжения у нас всё есть", - сообщил Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте правительства РФ. По его словам, на сегодняшний день в целом подготовка к ОЗП идет по графику: жилищный фонд готов на 60%, источники теплоснабжения - на 59%, тепловые сети готовы на 66%. Хуснуллин подчеркнул, что также важно внимательно проконтролировать подготовку к осенне-зимнему периоду в Курской, Брянской и Белгородской областях и нарастить темпы в северных субъектах России.

https://ria.ru/20240829/energetika-1969267215.html

https://ria.ru/20240822/shkoly-1967820485.html

россия

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луганская народная республика

запорожская область

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, марат хуснуллин, общество, запорожская область, херсонская область