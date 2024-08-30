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Хуснуллин рассказал о подготовке новых регионов к зиме - РИА Новости, 30.08.2024
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00:12 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/zima-1969354324.html
Хуснуллин рассказал о подготовке новых регионов к зиме
Хуснуллин рассказал о подготовке новых регионов к зиме - РИА Новости, 30.08.2024
Хуснуллин рассказал о подготовке новых регионов к зиме
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области готовы к новому осенне-зимнему периоду (ОЗП) более чем на половину, на новых территориях сформированы 160... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T00:12
2024-08-30T00:12
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донецкая народная республика
луганская народная республика
марат хуснуллин
общество
запорожская область
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области готовы к новому осенне-зимнему периоду (ОЗП) более чем на половину, на новых территориях сформированы 160 аварийно-восстановительных бригад в составе 780 специалистов и 299 единиц техники, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В четверг Хуснуллин провел заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, основной темой которого стала подготовка к осенне-зимнему периоду. В заседании приняли участие представители генеральной прокуратуры РФ, других федеральных ведомств, министерств и главы российских субъектов. "Подготовка к зиме в новых регионах тоже идёт неплохо. Субъекты-шефы на закреплённых территориях сформировали 160 аварийно-восстановительных бригад в составе 780 специалистов и 299 единиц техники. В ДНР уровень готовности составляет 75,2%, в ЛНР – 86,9%, в Запорожской области – 70,3% и Херсонской области – 64,7%. Для обеспечения надёжного теплоснабжения у нас всё есть", - сообщил Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте правительства РФ. По его словам, на сегодняшний день в целом подготовка к ОЗП идет по графику: жилищный фонд готов на 60%, источники теплоснабжения - на 59%, тепловые сети готовы на 66%. Хуснуллин подчеркнул, что также важно внимательно проконтролировать подготовку к осенне-зимнему периоду в Курской, Брянской и Белгородской областях и нарастить темпы в северных субъектах России.
https://ria.ru/20240829/energetika-1969267215.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, марат хуснуллин, общество, запорожская область, херсонская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Марат Хуснуллин, Общество, Запорожская область, Херсонская область
Хуснуллин рассказал о подготовке новых регионов к зиме

Хуснуллин: новые регионы подготовили к зимнему периоду более чем наполовину

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области готовы к новому осенне-зимнему периоду (ОЗП) более чем на половину, на новых территориях сформированы 160 аварийно-восстановительных бригад в составе 780 специалистов и 299 единиц техники, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В четверг Хуснуллин провел заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, основной темой которого стала подготовка к осенне-зимнему периоду. В заседании приняли участие представители генеральной прокуратуры РФ, других федеральных ведомств, министерств и главы российских субъектов.
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"Подготовка к зиме в новых регионах тоже идёт неплохо. Субъекты-шефы на закреплённых территориях сформировали 160 аварийно-восстановительных бригад в составе 780 специалистов и 299 единиц техники. В ДНР уровень готовности составляет 75,2%, в ЛНР – 86,9%, в Запорожской области – 70,3% и Херсонской области – 64,7%. Для обеспечения надёжного теплоснабжения у нас всё есть", - сообщил Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте правительства РФ.
По его словам, на сегодняшний день в целом подготовка к ОЗП идет по графику: жилищный фонд готов на 60%, источники теплоснабжения - на 59%, тепловые сети готовы на 66%.
Хуснуллин подчеркнул, что также важно внимательно проконтролировать подготовку к осенне-зимнему периоду в Курской, Брянской и Белгородской областях и нарастить темпы в северных субъектах России.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМарат ХуснуллинОбществоЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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