https://ria.ru/20240830/zhurnalist-1969589238.html
Россия закроет въезд журналистам за "террористические пресс-туры" ВСУ
Россия закроет въезд журналистам за "террористические пресс-туры" ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
Россия закроет въезд журналистам за "террористические пресс-туры" ВСУ
Россия будет закрывать въезд западным журналистам за участие "в террористических пресс-турах" ВСУ на российской территории, говорится в комментарии посольства... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:12
2024-08-30T20:12
2024-08-30T20:12
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суджа
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия будет закрывать въезд западным журналистам за участие "в террористических пресс-турах" ВСУ на российской территории, говорится в комментарии посольства РФ в Великобритании, переданном в распоряжение РИА Новости. В своем комментарии посольство заявило о закрытии въезда в Россию корреспонденту британского издания Times Кэтрин Филп за то, что она посетила занятый ВСУ город Суджа Курской области. "Своими действиями она, равно как и другие западные псевдожурналисты, готовые участвовать в террористических "пресс-турах" ВСУ на российской территории, исключила для себя возможность когда-либо оказаться в нашей стране на законных основаниях", - говорится в комментарии.
https://ria.ru/20240821/zhurnalist-1967632201.html
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в мире, россия, суджа, курская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины
Россия закроет въезд журналистам за "террористические пресс-туры" ВСУ
РФ закроет въезд западным журналистам за террористические пресс-туры ВСУ