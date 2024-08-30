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Россия закроет въезд журналистам за "террористические пресс-туры" ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
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20:12 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/zhurnalist-1969589238.html
Россия закроет въезд журналистам за "террористические пресс-туры" ВСУ
Россия закроет въезд журналистам за "террористические пресс-туры" ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
Россия закроет въезд журналистам за "террористические пресс-туры" ВСУ
Россия будет закрывать въезд западным журналистам за участие "в террористических пресс-турах" ВСУ на российской территории, говорится в комментарии посольства... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:12
2024-08-30T20:12
в мире
россия
суджа
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия будет закрывать въезд западным журналистам за участие "в террористических пресс-турах" ВСУ на российской территории, говорится в комментарии посольства РФ в Великобритании, переданном в распоряжение РИА Новости. В своем комментарии посольство заявило о закрытии въезда в Россию корреспонденту британского издания Times Кэтрин Филп за то, что она посетила занятый ВСУ город Суджа Курской области. "Своими действиями она, равно как и другие западные псевдожурналисты, готовые участвовать в террористических "пресс-турах" ВСУ на российской территории, исключила для себя возможность когда-либо оказаться в нашей стране на законных основаниях", - говорится в комментарии.
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в мире, россия, суджа, курская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины
Россия закроет въезд журналистам за "террористические пресс-туры" ВСУ

РФ закроет въезд западным журналистам за террористические пресс-туры ВСУ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия будет закрывать въезд западным журналистам за участие "в террористических пресс-турах" ВСУ на российской территории, говорится в комментарии посольства РФ в Великобритании, переданном в распоряжение РИА Новости.
В своем комментарии посольство заявило о закрытии въезда в Россию корреспонденту британского издания Times Кэтрин Филп за то, что она посетила занятый ВСУ город Суджа Курской области.
"Своими действиями она, равно как и другие западные псевдожурналисты, готовые участвовать в террористических "пресс-турах" ВСУ на российской территории, исключила для себя возможность когда-либо оказаться в нашей стране на законных основаниях", - говорится в комментарии.
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