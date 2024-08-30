https://ria.ru/20240830/zhurnalist-1969589238.html

Россия закроет въезд журналистам за "террористические пресс-туры" ВСУ

Россия закроет въезд журналистам за "террористические пресс-туры" ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

Россия закроет въезд журналистам за "террористические пресс-туры" ВСУ

Россия будет закрывать въезд западным журналистам за участие "в террористических пресс-турах" ВСУ на российской территории, говорится в комментарии посольства... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T20:12

2024-08-30T20:12

2024-08-30T20:12

в мире

россия

суджа

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия будет закрывать въезд западным журналистам за участие "в террористических пресс-турах" ВСУ на российской территории, говорится в комментарии посольства РФ в Великобритании, переданном в распоряжение РИА Новости. В своем комментарии посольство заявило о закрытии въезда в Россию корреспонденту британского издания Times Кэтрин Филп за то, что она посетила занятый ВСУ город Суджа Курской области. "Своими действиями она, равно как и другие западные псевдожурналисты, готовые участвовать в террористических "пресс-турах" ВСУ на российской территории, исключила для себя возможность когда-либо оказаться в нашей стране на законных основаниях", - говорится в комментарии.

https://ria.ru/20240821/zhurnalist-1967632201.html

россия

суджа

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, суджа, курская область, вооруженные силы украины