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Журналист британской газеты Times незаконно побывала в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
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13:13 30.08.2024 (обновлено: 13:14 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/zhurnalist-1969453522.html
Журналист британской газеты Times незаконно побывала в Курской области
Журналист британской газеты Times незаконно побывала в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
Журналист британской газеты Times незаконно побывала в Курской области
Журналист британской газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области РФ, выпустив соответствующий материал. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:13
2024-08-30T13:14
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Журналист британской газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области РФ, выпустив соответствующий материал. Отмечается, что журналист побывала в городе Суджа и в одной из расположенных поблизости деревень, где стала свидетелем того, как украинские военные устраивают показы местному населению видео-материалов, с помощью которых пытаются дискредитировать российскую армию. Газета также публикует фото, сделанные в Курской области фотографом по имени Иан Уиттакер. Ранее журналисты британской газеты Sun незаконно побывали на территории Курской области, о чем отчитались в опубликованном в издании материале. В нем говорится, что журналисты в сопровождении украинских военных побывали в российском городе Суджа и близлежащих деревнях. В частности, речь идет о редакторе издания по военной тематике Джероме Старки. Газета публикует фотографии и репортаж, сделанные в ходе незаконного проникновения на территорию РФ. Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast и британская газета Sun. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ЦОС ФСБ РФ ранее сообщил, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20240822/zhurnalist-1967899082.html
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курская область
суджа
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины
Журналист британской газеты Times незаконно побывала в Курской области

Журналист Times Филп выпустила материал о незаконной поездке в Курскую область

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Журналист британской газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области РФ, выпустив соответствующий материал.
Отмечается, что журналист побывала в городе Суджа и в одной из расположенных поблизости деревень, где стала свидетелем того, как украинские военные устраивают показы местному населению видео-материалов, с помощью которых пытаются дискредитировать российскую армию.
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22 августа, 20:57
Газета также публикует фото, сделанные в Курской области фотографом по имени Иан Уиттакер.
Ранее журналисты британской газеты Sun незаконно побывали на территории Курской области, о чем отчитались в опубликованном в издании материале. В нем говорится, что журналисты в сопровождении украинских военных побывали в российском городе Суджа и близлежащих деревнях. В частности, речь идет о редакторе издания по военной тематике Джероме Старки. Газета публикует фотографии и репортаж, сделанные в ходе незаконного проникновения на территорию РФ.
Ранее в Курской области незаконно побывали корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на территории РФ, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast и британская газета Sun.
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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникшей на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
ЦОС ФСБ РФ ранее сообщил, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Кадр репортажа сотрудников латвийского телеканала Latvian Television*, внесенного в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, с территории Курской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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28 августа, 13:04
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы Украины
 
 
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