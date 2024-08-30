https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969521763.html

Жители подконтрольной Киеву части ДНР недовольны Зеленским, пишет AFP

Жители подконтрольной Киеву части ДНР недовольны Зеленским, пишет AFP - РИА Новости, 30.08.2024

Жители подконтрольной Киеву части ДНР недовольны Зеленским, пишет AFP

Жители подконтрольной Киеву части ДНР недовольны Владимиром Зеленским, критикуют его и его команду за некомпетентность, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:49

2024-08-30T15:49

2024-08-30T15:56

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Жители подконтрольной Киеву части ДНР недовольны Владимиром Зеленским, критикуют его и его команду за некомпетентность, передает агентство Франс Пресс. Одна из местных жительниц в беседе с агентством рассказала, что голосовала за Зеленского в 2019 году, и выразила разочарование тем, что он не справился с коррупцией. "Мы ожидали, что у него будет очень профессиональная команда, но наши ожидания не оправдались. Коррупция, безответственность властей и слабые законы нас добивают. Люди утратили веру", - приводит агентство слова женщины. Другая местная жительница, которая также голосовала за Зеленского пять лет назад, упрекнула его за то, что он не положил конец конфликту, как обещал. По данным агентства, жители подконтрольной Киеву части ДНР также осуждают Зеленского за его пустые речи и непонимание потребностей мирных жителей и военных. Группа "Рейтинг" 4 апреля опубликовала данные опроса, согласно которым число жителей Украины, полностью одобряющих деятельность Зеленского, за два года сократилось с 74% до 22%. Глава исследовательского института Penta в Киеве Владимир Фесенко прокомментировал падение рейтинга Зеленского. Он отметил, что его снижающая популярность вряд ли когда-либо снова вырастет.

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969439398.html

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донецкая народная республика, украина, владимир зеленский, россия