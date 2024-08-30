Рейтинг@Mail.ru
Абитуриенты подали две тысячи заявок на программы нижегородского ИТ-кампуса - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
17:27 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/zayavki-1969554043.html
Абитуриенты подали две тысячи заявок на программы нижегородского ИТ-кампуса
Абитуриенты подали две тысячи заявок на программы нижегородского ИТ-кампуса - РИА Новости, 30.08.2024
Абитуриенты подали две тысячи заявок на программы нижегородского ИТ-кампуса
Более 2 тысяч заявок абитуриентов подано на первые сетевые программы ИТ-кампуса "Неймарк" и нижегородских вузов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:27
2024-08-30T17:27
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939597043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f806b2a58c236e8f9c244daea629aece.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Более 2 тысяч заявок абитуриентов подано на первые сетевые программы ИТ-кампуса "Неймарк" и нижегородских вузов, сообщает пресс-служба правительства региона. Программы высшего образования ИТ-кампуса "Неймарк" и двух нижегородских вузов запускаются в Нижнем Новгороде с сентября 2024 года. "Команда ИТ-кампуса "Неймарк" уже активно занимается научно-образовательным наполнением совместно с представителями вузов и партнеров. Запущено две программы высшего образования, формируются лаборатории и центры, в том числе по нейроморфному искусственному интеллекту и информационной безопасности, налаживается сотрудничество с бизнесом", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Всего на обе программы было подано более 2 тысяч заявок. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, интерес к программам ИТ-кампуса оказался очень высоким. НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) получили заявки от абитуриентов более чем из 50 регионов России. До окончания строительства и непосредственного открытия самого кампуса планируется запустить такие сетевые программы еще с несколькими вузами. Всего на две первые программы будет зачислено около 60 абитуриентов, показавших высокие результаты ЕГЭ. Так, проходными на программу "Технологии искусственного и дополненного интеллекта" в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород являются 289 баллов по результатам трех вступительных испытаний. В рамках этой программы студенты смогут изучить методы, модели и концепции искусственного интеллекта, обрести навыки практического использования нейронных сетей, распознавания образов и речи, научиться применять технологии анализа данных и машинного обучения на основе кейсов ведущих ИТ-компаний. Средний показатель для поступления студентов на новую сетевую программу высшего образования "Информационная безопасность автоматизированных систем" НГТУ составил примерно 240 баллов. Преподаватели будут готовить специалистов, способных противодействовать современным киберугрозам. Ожидается, что выпускники будут востребованы в государственном секторе и большинстве коммерческих структур, в том числе в подразделениях защиты информации банков, на предприятиях телекоммуникации и связи, в центрах обработки финансовых данных.
https://ria.ru/20240829/politika-1969314557.html
https://ria.ru/20240829/shkoly-1969138523.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939597043_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f83e33597cf4766f04122a08b7600ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, глеб никитин, высшая школа экономики (вшэ)
Нижегородская область, Нижний Новгород, Глеб Никитин, Высшая школа экономики (ВШЭ)

Абитуриенты подали две тысячи заявок на программы нижегородского ИТ-кампуса

© iStock.com / shironosovДевушка подписывает заявление
Девушка подписывает заявление - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© iStock.com / shironosov
Девушка подписывает заявление
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Более 2 тысяч заявок абитуриентов подано на первые сетевые программы ИТ-кампуса "Неймарк" и нижегородских вузов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программы высшего образования ИТ-кампуса "Неймарк" и двух нижегородских вузов запускаются в Нижнем Новгороде с сентября 2024 года.
"Команда ИТ-кампуса "Неймарк" уже активно занимается научно-образовательным наполнением совместно с представителями вузов и партнеров. Запущено две программы высшего образования, формируются лаборатории и центры, в том числе по нейроморфному искусственному интеллекту и информационной безопасности, налаживается сотрудничество с бизнесом", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Нижегородские депутаты обсудили вопросы реализации молодёжной политики в регионе в рамках Правительственного часа - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Нижегородский парламент активно участвует в реализации молодежной политики
29 августа, 19:06
Всего на обе программы было подано более 2 тысяч заявок. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, интерес к программам ИТ-кампуса оказался очень высоким. НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) получили заявки от абитуриентов более чем из 50 регионов России. До окончания строительства и непосредственного открытия самого кампуса планируется запустить такие сетевые программы еще с несколькими вузами.
Всего на две первые программы будет зачислено около 60 абитуриентов, показавших высокие результаты ЕГЭ. Так, проходными на программу "Технологии искусственного и дополненного интеллекта" в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород являются 289 баллов по результатам трех вступительных испытаний. В рамках этой программы студенты смогут изучить методы, модели и концепции искусственного интеллекта, обрести навыки практического использования нейронных сетей, распознавания образов и речи, научиться применять технологии анализа данных и машинного обучения на основе кейсов ведущих ИТ-компаний.
Средний показатель для поступления студентов на новую сетевую программу высшего образования "Информационная безопасность автоматизированных систем" НГТУ составил примерно 240 баллов. Преподаватели будут готовить специалистов, способных противодействовать современным киберугрозам. Ожидается, что выпускники будут востребованы в государственном секторе и большинстве коммерческих структур, в том числе в подразделениях защиты информации банков, на предприятиях телекоммуникации и связи, в центрах обработки финансовых данных.
Шесть новых школ откроется в Нижегородской области в День знаний - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Шесть новых школ откроется в Нижегородской области в День знаний
29 августа, 10:19
 
Нижегородская областьНижний НовгородГлеб НикитинВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала