https://ria.ru/20240830/zayavki-1969554043.html

Абитуриенты подали две тысячи заявок на программы нижегородского ИТ-кампуса

Абитуриенты подали две тысячи заявок на программы нижегородского ИТ-кампуса - РИА Новости, 30.08.2024

Абитуриенты подали две тысячи заявок на программы нижегородского ИТ-кампуса

Более 2 тысяч заявок абитуриентов подано на первые сетевые программы ИТ-кампуса "Неймарк" и нижегородских вузов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:27

2024-08-30T17:27

2024-08-30T17:27

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

высшая школа экономики (вшэ)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Более 2 тысяч заявок абитуриентов подано на первые сетевые программы ИТ-кампуса "Неймарк" и нижегородских вузов, сообщает пресс-служба правительства региона. Программы высшего образования ИТ-кампуса "Неймарк" и двух нижегородских вузов запускаются в Нижнем Новгороде с сентября 2024 года. "Команда ИТ-кампуса "Неймарк" уже активно занимается научно-образовательным наполнением совместно с представителями вузов и партнеров. Запущено две программы высшего образования, формируются лаборатории и центры, в том числе по нейроморфному искусственному интеллекту и информационной безопасности, налаживается сотрудничество с бизнесом", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Всего на обе программы было подано более 2 тысяч заявок. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, интерес к программам ИТ-кампуса оказался очень высоким. НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) получили заявки от абитуриентов более чем из 50 регионов России. До окончания строительства и непосредственного открытия самого кампуса планируется запустить такие сетевые программы еще с несколькими вузами. Всего на две первые программы будет зачислено около 60 абитуриентов, показавших высокие результаты ЕГЭ. Так, проходными на программу "Технологии искусственного и дополненного интеллекта" в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород являются 289 баллов по результатам трех вступительных испытаний. В рамках этой программы студенты смогут изучить методы, модели и концепции искусственного интеллекта, обрести навыки практического использования нейронных сетей, распознавания образов и речи, научиться применять технологии анализа данных и машинного обучения на основе кейсов ведущих ИТ-компаний. Средний показатель для поступления студентов на новую сетевую программу высшего образования "Информационная безопасность автоматизированных систем" НГТУ составил примерно 240 баллов. Преподаватели будут готовить специалистов, способных противодействовать современным киберугрозам. Ожидается, что выпускники будут востребованы в государственном секторе и большинстве коммерческих структур, в том числе в подразделениях защиты информации банков, на предприятиях телекоммуникации и связи, в центрах обработки финансовых данных.

https://ria.ru/20240829/politika-1969314557.html

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нижний новгород

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, глеб никитин, высшая школа экономики (вшэ)