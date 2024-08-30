https://ria.ru/20240830/zaporozhe-1969362826.html

В Запорожской области завершили разработку стратегии развития региона

В Запорожской области завершили разработку стратегии развития региона - РИА Новости, 30.08.2024

В Запорожской области завершили разработку стратегии развития региона

Разработка стратегии социально-экономического развития Запорожской области на ближайшие десять лет завершена, документ передан на рассмотрение заксобрания,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T03:07

2024-08-30T03:07

2024-08-30T03:07

россия

запорожская область

евгений балицкий

владимир путин

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Разработка стратегии социально-экономического развития Запорожской области на ближайшие десять лет завершена, документ передан на рассмотрение заксобрания, сообщил РИА Новости советник губернатора по реализации и координации стратегии Юрий Гуськов. Стратегия развития региона на 2024-2034 годы, которую губернатор Евгений Балицкий представил президенту РФ Владимиру Путину в 2023 году, согласована с федеральными органами исполнительной власти. "Разработка стратегии завершена. Проект закона, состоящий из 260 страниц, комплексно описывает все отрасли социально-экономического развития Запорожской области на десятилетний период, поступил в законодательное собрание. В ближайшее время он войдет в рамки закона", - сказал Гуськов РИА Новости. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240830/zima-1969354324.html

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россия, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин, политика