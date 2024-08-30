https://ria.ru/20240830/zamministra-1969363001.html

Экс-замминистра обороны Попов на момент ареста был военным пенсионером

Экс-замминистра обороны Попов на момент ареста был военным пенсионером - РИА Новости, 30.08.2024

Экс-замминистра обороны Попов на момент ареста был военным пенсионером

Бывший замминистра обороны Павел Попов, арестованный в четверг на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, после увольнения нигде не работал, РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T03:10

2024-08-30T03:10

2024-08-30T03:10

происшествия

павел попов (генерал)

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов, арестованный в четверг на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, после увольнения нигде не работал, находился в статусе военного пенсионера, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Попов значится военным пенсионером", - говорится в материалах. Накануне 235 окружной военный суд в Москве арестовал Попова на два месяца, до 29 октября. В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счёт парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счёт этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием. Информированный источник агентства в свою очередь подчеркнул, что именно они дали на Попова изобличающие показания. Как заявлял адвокат Попова Игорь Дюкин, экс-замминистра вину не признает, не считает себя причастным к вменяемому преступлению, даёт показания, что парк "Патриот" не находился в его подчинении, он им не руководил. Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.

https://ria.ru/20240829/popov-1969318540.html

https://ria.ru/20240829/popov-1969208981.html

https://ria.ru/20240829/popov-1969304606.html

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происшествия, павел попов (генерал), россия