https://ria.ru/20240830/zamministra-1969363001.html
Экс-замминистра обороны Попов на момент ареста был военным пенсионером
Экс-замминистра обороны Попов на момент ареста был военным пенсионером - РИА Новости, 30.08.2024
Экс-замминистра обороны Попов на момент ареста был военным пенсионером
Бывший замминистра обороны Павел Попов, арестованный в четверг на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, после увольнения нигде не работал, РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T03:10
2024-08-30T03:10
2024-08-30T03:10
происшествия
павел попов (генерал)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов, арестованный в четверг на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, после увольнения нигде не работал, находился в статусе военного пенсионера, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Попов значится военным пенсионером", - говорится в материалах. Накануне 235 окружной военный суд в Москве арестовал Попова на два месяца, до 29 октября. В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счёт парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счёт этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием. Информированный источник агентства в свою очередь подчеркнул, что именно они дали на Попова изобличающие показания. Как заявлял адвокат Попова Игорь Дюкин, экс-замминистра вину не признает, не считает себя причастным к вменяемому преступлению, даёт показания, что парк "Патриот" не находился в его подчинении, он им не руководил. Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.
https://ria.ru/20240829/popov-1969318540.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969208981.html
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происшествия, павел попов (генерал), россия
Происшествия, Павел Попов (генерал), Россия
Экс-замминистра обороны Попов на момент ареста был военным пенсионером
Дело: арестованный экс-замминистра обороны Попов после увольнения не работал
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов, арестованный в четверг на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, после увольнения нигде не работал, находился в статусе военного пенсионера, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Попов значится военным пенсионером", - говорится в материалах.
Накануне 235 окружной военный суд в Москве арестовал Попова на два месяца, до 29 октября.
В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".
Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счёт парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.
По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счёт этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием. Информированный источник агентства в свою очередь подчеркнул, что именно они дали на Попова изобличающие показания.
Как заявлял адвокат Попова Игорь Дюкин, экс-замминистра вину не признает, не считает себя причастным к вменяемому преступлению, даёт показания, что парк "Патриот
" не находился в его подчинении, он им не руководил.
Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.