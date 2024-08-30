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В Госдуму внесли проект о дополнительном контроле финансового рынка - РИА Новости, 30.08.2024
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19:33 30.08.2024
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В Госдуму внесли проект о дополнительном контроле финансового рынка
В Госдуму внесли проект о дополнительном контроле финансового рынка - РИА Новости, 30.08.2024
В Госдуму внесли проект о дополнительном контроле финансового рынка
Кабмин внес в Госдуму проект, которым предлагается ввести дополнительный контроль за совершением сделок, осуществляемых крупными финансовыми организациями,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:33
2024-08-30T19:33
экономика
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму проект, которым предлагается ввести дополнительный контроль за совершением сделок, осуществляемых крупными финансовыми организациями, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается ввести дополнительный контроль за совершением сделок, осуществляемых крупными финансовыми организациями, стоимость активов (суммарной стоимости активов финансовых организаций, входящих в одну группу лиц) которых превышает значения, установленные правительством Российской Федерации в том числе по согласованию с Банком России, независимо от размера активов финансовых организаций, являющихся объектом экономической концентрации", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что принятие такого законопроекта позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля в отношении крупных финансовых организаций, а также защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка от возможных проявлений монополистической деятельности.
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экономика, госдума рф
Экономика, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о дополнительном контроле финансового рынка

В ГД внеси законопроект о допконтроле за совершением сделок финорганизациями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму проект, которым предлагается ввести дополнительный контроль за совершением сделок, осуществляемых крупными финансовыми организациями, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается ввести дополнительный контроль за совершением сделок, осуществляемых крупными финансовыми организациями, стоимость активов (суммарной стоимости активов финансовых организаций, входящих в одну группу лиц) которых превышает значения, установленные правительством Российской Федерации в том числе по согласованию с Банком России, независимо от размера активов финансовых организаций, являющихся объектом экономической концентрации", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что принятие такого законопроекта позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля в отношении крупных финансовых организаций, а также защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка от возможных проявлений монополистической деятельности.
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