https://ria.ru/20240830/zakon-1969583857.html

В Госдуму внесли проект о дополнительном контроле финансового рынка

В Госдуму внесли проект о дополнительном контроле финансового рынка - РИА Новости, 30.08.2024

В Госдуму внесли проект о дополнительном контроле финансового рынка

Кабмин внес в Госдуму проект, которым предлагается ввести дополнительный контроль за совершением сделок, осуществляемых крупными финансовыми организациями,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:33

2024-08-30T19:33

2024-08-30T19:33

экономика

госдума рф

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму проект, которым предлагается ввести дополнительный контроль за совершением сделок, осуществляемых крупными финансовыми организациями, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается ввести дополнительный контроль за совершением сделок, осуществляемых крупными финансовыми организациями, стоимость активов (суммарной стоимости активов финансовых организаций, входящих в одну группу лиц) которых превышает значения, установленные правительством Российской Федерации в том числе по согласованию с Банком России, независимо от размера активов финансовых организаций, являющихся объектом экономической концентрации", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что принятие такого законопроекта позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля в отношении крупных финансовых организаций, а также защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка от возможных проявлений монополистической деятельности.

https://ria.ru/20230926/sredstva-1898822788.html

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экономика, госдума рф