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В США готовятся развязать руки Зеленскому, заявила Захарова - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/zakharova-1969376153.html
В США готовятся развязать руки Зеленскому, заявила Захарова
В США готовятся развязать руки Зеленскому, заявила Захарова - РИА Новости, 30.08.2024
В США готовятся развязать руки Зеленскому, заявила Захарова
В администрации президента США Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому, развязать ему руки на применение практически любых... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:20
2024-08-30T07:20
специальная военная операция на украине
россия
сша
курская область
мария захарова
джо байден
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому, развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США разрешают Украине контратаковать Россию американским оружием в ходе террористического нападения в Курской области. Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби на вопрос о перспективах расширения зоны ударов ВСУ по российской территории ответил, что по сути такие обсуждения США с Киевом ведутся "в частном порядке". Захарова указала, что "из всего этого следуют крайне серьезные выводы". "Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах", - заявила она. "Более того, в администрации Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории", - сказала Захарова. "Эскалационный курс США становится все более вызывающим. Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено", - заключила она. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240830/plan-1969360711.html
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россия, сша, курская область, мария захарова, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Курская область, Мария Захарова, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, В мире, Украина
В США готовятся развязать руки Зеленскому, заявила Захарова

Захарова: эскалационный курс США становится все более вызывающим

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому, развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США разрешают Украине контратаковать Россию американским оружием в ходе террористического нападения в Курской области. Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби на вопрос о перспективах расширения зоны ударов ВСУ по российской территории ответил, что по сути такие обсуждения США с Киевом ведутся "в частном порядке".
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Захарова указала, что "из всего этого следуют крайне серьезные выводы". "Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах", - заявила она.
"Более того, в администрации Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории", - сказала Захарова.
"Эскалационный курс США становится все более вызывающим. Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено", - заключила она.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКурская областьМария ЗахароваДжо БайденВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВ миреУкраина
 
 
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