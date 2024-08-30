https://ria.ru/20240830/zaderzhanie-1969532559.html

В Астрахани задержали двух участников "голой вечеринки"

В Астрахани задержали двух участников "голой вечеринки" - РИА Новости, 30.08.2024

В Астрахани задержали двух участников "голой вечеринки"

Полиция задержала еще двух участников "голой вечеринки" в Астрахани, в отношении них составлены административные протоколы, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:13

2024-08-30T16:13

2024-08-30T16:13

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Полиция задержала еще двух участников "голой вечеринки" в Астрахани, в отношении них составлены административные протоколы, сообщил журналистам представитель УМВД России по Астраханской области. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что во время вечеринки в астраханском клубе "Бункер" организаторы устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя больше всего одежды. В итоге два парня и две девушки разделись полностью и устроили голые танцы. Позже полиция установила, что организатор мероприятия пригласил на вечеринку актеров, которые должны были принять участие в конкурсе под видом обычных гостей, но мероприятие пошло не по плану, и вместе с приглашенными танцорами на сцену вышли гости заведения. Задержаны были ряд сотрудников клуба и две участницы конкурса. "Астраханские полицейские установили личности остальных участников вечеринки. Астраханцы 1987 и 1986 годов рождения были доставлены в отдел полиции, где сознались в участии в нашумевшей вечеринке", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что в отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В четверг суд назначил организатору мероприятия административный арест сроком на пять суток и штраф в размере 80 тысяч рублей. Ведущему мероприятия, а также двум участницам розыгрыша суд также назначил наказание в виде административного ареста.

https://ria.ru/20240829/astrahan-1969304146.html

https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html

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астрахань, происшествия, россия, астраханская область