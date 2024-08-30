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Врач назвала заболевания, на которые может указывать отсутствие сновидений - РИА Новости, 30.08.2024
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03:20 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/zabolevaniya-1969363568.html
Врач назвала заболевания, на которые может указывать отсутствие сновидений
Врач назвала заболевания, на которые может указывать отсутствие сновидений - РИА Новости, 30.08.2024
Врач назвала заболевания, на которые может указывать отсутствие сновидений
Полное отсутствие сновидений может свидетельствовать о тревожно-депрессивных расстройствах и злокачественных новообразованиях, однако пожилые люди с течением... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T03:20
2024-08-30T03:20
общество
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полное отсутствие сновидений может свидетельствовать о тревожно-депрессивных расстройствах и злокачественных новообразованиях, однако пожилые люди с течением времени могут перестать видеть сновидения без всяких на то причин, это происходит потому, что количество сна с возрастом уменьшается, рассказала РИА Новости врач-невролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Марина Филиппова. "Существует категория людей, у которых совсем отсутствуют сновидения. И в большинстве случаев в этом тоже нет ничего плохого. Чаще всего человек видит сон, который потом забывает. Поэтому может казаться, что вам ничего не снилось. А с возрастом количество сна уменьшается, поэтому пожилые люди могут постепенно перестать видеть сновидения без всяких на то причин", — отметила Филиппова. Однако полное отсутствие сновидений действительно может свидетельствовать о заболеваниях. Это те же заболевания, которые могут вызывать ночные страхи, то есть нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, тревожно-депрессивное расстройство, зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная), злокачественные новообразования, опухоли головного мозга. "Поэтому если ночные кошмары снятся вам часто или даже каждую ночь, или вы совсем не видите сновидений, необходимо обратиться на консультацию к специалисту. Начать можно с такого врача, как сомнолог или невролог", — добавила врач.
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общество, россия
Общество, Россия
Врач назвала заболевания, на которые может указывать отсутствие сновидений

Врач назвала заболевания, на которые может указывать отсутствие сновидений

© Фото : Unspalsh/Vladislav MuslakovДевушка во время сна
Девушка во время сна - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Unspalsh/Vladislav Muslakov
Девушка во время сна . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полное отсутствие сновидений может свидетельствовать о тревожно-депрессивных расстройствах и злокачественных новообразованиях, однако пожилые люди с течением времени могут перестать видеть сновидения без всяких на то причин, это происходит потому, что количество сна с возрастом уменьшается, рассказала РИА Новости врач-невролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Марина Филиппова.
«
"Существует категория людей, у которых совсем отсутствуют сновидения. И в большинстве случаев в этом тоже нет ничего плохого. Чаще всего человек видит сон, который потом забывает. Поэтому может казаться, что вам ничего не снилось. А с возрастом количество сна уменьшается, поэтому пожилые люди могут постепенно перестать видеть сновидения без всяких на то причин", — отметила Филиппова.
Однако полное отсутствие сновидений действительно может свидетельствовать о заболеваниях. Это те же заболевания, которые могут вызывать ночные страхи, то есть нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, тревожно-депрессивное расстройство, зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная), злокачественные новообразования, опухоли головного мозга.
"Поэтому если ночные кошмары снятся вам часто или даже каждую ночь, или вы совсем не видите сновидений, необходимо обратиться на консультацию к специалисту. Начать можно с такого врача, как сомнолог или невролог", — добавила врач.
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