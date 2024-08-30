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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 30.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Новая серия взрывов прогремела в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:40
2024-08-30T22:40
2024-08-30T22:40
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу о взрывах в Херсоне сообщал назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко и украинские СМИ. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсон, Херсонская область , В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Общественное": в Херсоне прогремели взрывы