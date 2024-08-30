https://ria.ru/20240830/vzryvy-1969600767.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 30.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы вновь прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T21:34
2024-08-30T21:34
2024-08-30T21:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу о взрывах в Херсоне сообщал назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсон, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Общественное": в Херсоне прогремели взрывы