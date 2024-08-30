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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 30.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы вновь прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T21:34

2024-08-30T21:34

2024-08-30T21:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсон

в мире

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу о взрывах в Херсоне сообщал назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, херсон, в мире