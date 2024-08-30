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В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 30.08.2024
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу несколько объектов РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:26
2024-08-30T09:26
2024-08-30T09:26
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь на пятницу несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, в 11 населенных пунктах региона прозвучало не менее 261 взрыва. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры