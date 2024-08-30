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В Дзержинске при взрыве на производстве пострадали два человека - РИА Новости, 30.08.2024
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06:40 30.08.2024
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В Дзержинске при взрыве на производстве пострадали два человека
В Дзержинске при взрыве на производстве пострадали два человека - РИА Новости, 30.08.2024
В Дзержинске при взрыве на производстве пострадали два человека
Два человека пострадали при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T06:40
2024-08-30T06:40
происшествия
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области. "По предварительной информации, 29 августа около 21.00 произошел взрыв по адресу: Дзержинск, Речное шоссе, ООО "НПП Орион". В результате несчастного случая на производстве пострадали 2 человека, работники госпитализированы в медицинское учреждение. Самостоятельно эвакуировались 16 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшие работники - аппаратчики НПП "Орион" - госпитализированы с термическими ожогами 30% поверхности тела, в том числе ожогами верхних дыхательных путей, лица, шеи. Гострудинспекцией в Нижегородской области уточняются все обстоятельства и причины происшедшего группового несчастного случая на производстве. Согласно открытым данным, НПП "Орион" занимается производством неорганических химических веществ.
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происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
В Дзержинске при взрыве на производстве пострадали два человека

В Дзержинске при взрыве на промышленном производстве пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области.
"По предварительной информации, 29 августа около 21.00 произошел взрыв по адресу: Дзержинск, Речное шоссе, ООО "НПП Орион". В результате несчастного случая на производстве пострадали 2 человека, работники госпитализированы в медицинское учреждение. Самостоятельно эвакуировались 16 человек", - говорится в сообщении.
Последствия пожара после столкновения грузовика с легковым автомобилем в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
29 августа, 11:34
Уточняется, что пострадавшие работники - аппаратчики НПП "Орион" - госпитализированы с термическими ожогами 30% поверхности тела, в том числе ожогами верхних дыхательных путей, лица, шеи.
Гострудинспекцией в Нижегородской области уточняются все обстоятельства и причины происшедшего группового несчастного случая на производстве.
Согласно открытым данным, НПП "Орион" занимается производством неорганических химических веществ.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
На востоке Москвы машина наехала на женщину с ребенком
29 августа, 22:14
 
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