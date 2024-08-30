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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 30.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги
Взрыв прогремел в пятницу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:29
2024-08-30T19:29
2024-08-30T19:29
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Сумах прогремел взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
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в мире, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги
"Общественное": в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги