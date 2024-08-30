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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 30.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в пятницу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:29

2024-08-30T19:29

2024-08-30T19:29

специальная военная операция на украине

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сумская область

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Сумах прогремел взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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в мире, украина, сумская область