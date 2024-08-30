https://ria.ru/20240830/vystavka-pristroystvo-1969440761.html

В Москве пройдет выставка — пристройство животных

В Москве пройдет выставка — пристройство животных - РИА Новости, 30.08.2024

В Москве пройдет выставка — пристройство животных

Последняя летняя выставка — пристройство животных из городских приютов пройдет в субботу рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ, встречи с хозяевами РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:46

2024-08-30T12:46

2024-08-30T14:22

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Последняя летняя выставка — пристройство животных из городских приютов пройдет в субботу рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ, встречи с хозяевами будут ждать 20 кошек и собак из городских приютов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Последняя летняя выставка — пристройство животных из городских приютов пройдет в субботу рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Судьбоносной встречи будут ждать 20 собак и кошек из городских приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" "Доринвест". Познакомиться с ними можно с 11.00 до 17.00", — сказано в сообщении. Отмечается, что все животные социализированы, доброжелательно настроены к людям, здоровы и привиты. С ними можно поиграть, погулять по территории и забрать понравившегося домой, предварительно заключив договор.

https://ria.ru/20240815/zhivotnye-1964829422.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, домашние животные, собаки, кошки, общество, бездомные животные