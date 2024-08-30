https://ria.ru/20240830/vsu-1969595224.html

Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ

Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ

Уровень дезертирства в рядах ВСУ достиг огромного масштаба, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T20:52

2024-08-30T20:52

2024-08-30T20:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дмитрий полянский

киев

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966998603_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a54945d8c7696491911bb07c0a872c73.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Уровень дезертирства в рядах ВСУ достиг огромного масштаба, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по западным поставкам вооружений Киеву."С начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тыс. дел по таким случаям", — отметил он.По словам дипломата, киевский режим хватает украинцев прямо на улице и отправляет на фронт неподготовленными. Он добавил, что их обрекают на верную смерть."Поэтому нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов", — указал Полянский.Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что более 80 тысяч уголовных дел возбуждено против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях.Украинское издание "Страна" 18 июля сообщало, что в рядах ВСУ растет число дезертиров, произвол командования и сотрудников военкоматов вынуждают солдат бежать в надежде пересечь границу и начать новую жизнь.

https://ria.ru/20240830/vsu-1969585487.html

https://ria.ru/20240830/donbass-1969542881.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дмитрий полянский, киев, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, оон