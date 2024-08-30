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Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/vsu-1969595224.html
Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ
Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ
Уровень дезертирства в рядах ВСУ достиг огромного масштаба, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:52
2024-08-30T20:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий полянский
киев
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Уровень дезертирства в рядах ВСУ достиг огромного масштаба, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по западным поставкам вооружений Киеву."С начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тыс. дел по таким случаям", — отметил он.По словам дипломата, киевский режим хватает украинцев прямо на улице и отправляет на фронт неподготовленными. Он добавил, что их обрекают на верную смерть."Поэтому нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов", — указал Полянский.Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что более 80 тысяч уголовных дел возбуждено против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях.Украинское издание "Страна" 18 июля сообщало, что в рядах ВСУ растет число дезертиров, произвол командования и сотрудников военкоматов вынуждают солдат бежать в надежде пересечь границу и начать новую жизнь.
https://ria.ru/20240830/vsu-1969585487.html
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в мире, россия, дмитрий полянский, киев, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Полянский, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, ООН
Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ

Полянский: дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов

© AP Photo / Natacha PisarenkoОбучение украинских военнослужащих
Обучение украинских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Обучение украинских военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Уровень дезертирства в рядах ВСУ достиг огромного масштаба, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по западным поставкам вооружений Киеву.
"С начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тыс. дел по таким случаям", — отметил он.
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Вчера, 19:42
По словам дипломата, киевский режим хватает украинцев прямо на улице и отправляет на фронт неподготовленными. Он добавил, что их обрекают на верную смерть.
"Поэтому нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов", — указал Полянский.
Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что более 80 тысяч уголовных дел возбуждено против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях.
Украинское издание "Страна" 18 июля сообщало, что в рядах ВСУ растет число дезертиров, произвол командования и сотрудников военкоматов вынуждают солдат бежать в надежде пересечь границу и начать новую жизнь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Вчера, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий ПолянскийКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныООН
 
 
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