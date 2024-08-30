Рейтинг@Mail.ru
"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/vsu-1969585487.html
"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ
"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ
Украинские военные в Курской области вынуждены прятаться, чтобы остаться в живых, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:42
2024-08-30T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
киев
россия
валерий герасимов
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_c907fb9a0b7918a798afc9a9c21423fc.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские военные в Курской области вынуждены прятаться, чтобы остаться в живых, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они скрываются на местах, они прячутся, &lt;…&gt;, но они ничего не могут добиться", — сказал он.По словам эксперта, украинская армия не обладает истребителями, чтобы попытаться установить контроль над транспортными узлами на этом направлении. Кроме того, ВСУ истощили свои запасы мобильной артиллерии. Аналитик назвал атаку ВСУ на Курскую область одной из самых безрассудных военных операций."Они бегают кругом, как куча тараканов, которых вы обнаружили ночью на кухне. Они ничего не контролируют", — резюмировал Джонсон.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240830/kurskaya_oblast-1969563103.html
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html
https://ria.ru/20240830/donbass-1969542881.html
курская область
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_9452fd1813893939ec851ae83b4ea9de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, киев, россия, валерий герасимов, александр сырский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Киев, Россия, Валерий Герасимов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ

Джонсон: украинские военные начали прятаться в Курской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские военные в Курской области вынуждены прятаться, чтобы остаться в живых, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они скрываются на местах, они прячутся, <…>, но они ничего не могут добиться", — сказал он.
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Их уничтожают". Стало известно, что произошло в Курской области
Вчера, 17:57
По словам эксперта, украинская армия не обладает истребителями, чтобы попытаться установить контроль над транспортными узлами на этом направлении. Кроме того, ВСУ истощили свои запасы мобильной артиллерии. Аналитик назвал атаку ВСУ на Курскую область одной из самых безрассудных военных операций.
"Они бегают кругом, как куча тараканов, которых вы обнаружили ночью на кухне. Они ничего не контролируют", — резюмировал Джонсон.
В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации
Вчера, 15:47
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Донбасс отдать". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Вчера, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьКиевРоссияВалерий ГерасимовАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала