https://ria.ru/20240830/vsu-1969585487.html

"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ

"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ

Украинские военные в Курской области вынуждены прятаться, чтобы остаться в живых, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:42

2024-08-30T19:42

2024-08-30T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

киев

россия

валерий герасимов

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинские военные в Курской области вынуждены прятаться, чтобы остаться в живых, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они скрываются на местах, они прячутся, <…>, но они ничего не могут добиться", — сказал он.По словам эксперта, украинская армия не обладает истребителями, чтобы попытаться установить контроль над транспортными узлами на этом направлении. Кроме того, ВСУ истощили свои запасы мобильной артиллерии. Аналитик назвал атаку ВСУ на Курскую область одной из самых безрассудных военных операций."Они бегают кругом, как куча тараканов, которых вы обнаружили ночью на кухне. Они ничего не контролируют", — резюмировал Джонсон.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240830/kurskaya_oblast-1969563103.html

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html

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курская область

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в мире, курская область, киев, россия, валерий герасимов, александр сырский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)