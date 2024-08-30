https://ria.ru/20240830/vsu-1969510748.html

ВСУ потеряли более 4,8 тысячи военных в зоне действий "Юга" за неделю

ВСУ потеряли более 4,8 тысячи военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 30.08.2024

ВСУ потеряли более 4,8 тысячи военных в зоне действий "Юга" за неделю

Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял свыше 4840 военнослужащих, танки... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:26

2024-08-30T15:26

2024-08-30T15:26

специальная военная операция на украине

сша

германия

россия

вооруженные силы украины

нато

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял свыше 4840 военнослужащих, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, сообщило Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, силы "Юга" за неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной, четырех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. "Отражены пять контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, из которых 23 производства стран НАТО", - говорится в сообщении. Кроме того, уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

сша

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, германия, россия, вооруженные силы украины, нато, безопасность