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ВСУ потеряли более 4,8 тысячи военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/vsu-1969510748.html
ВСУ потеряли более 4,8 тысячи военных в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли более 4,8 тысячи военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 30.08.2024
ВСУ потеряли более 4,8 тысячи военных в зоне действий "Юга" за неделю
Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял свыше 4840 военнослужащих, танки... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:26
2024-08-30T15:26
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял свыше 4840 военнослужащих, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, сообщило Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, силы "Юга" за неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной, четырех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. "Отражены пять контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, из которых 23 производства стран НАТО", - говорится в сообщении. Кроме того, уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, германия, россия, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
ВСУ потеряли более 4,8 тысячи военных в зоне действий "Юга" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 4840 тысяч военных в зоне действий "Юга" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял свыше 4840 военнослужащих, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, силы "Юга" за неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной, четырех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.
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"Отражены пять контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, из которых 23 производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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