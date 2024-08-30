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ВСУ потеряли до 3720 военных в зоне ответственности "Центра" за неделю - РИА Новости, 30.08.2024
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15:22 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/vsu-1969510231.html
ВСУ потеряли до 3720 военных в зоне ответственности "Центра" за неделю
ВСУ потеряли до 3720 военных в зоне ответственности "Центра" за неделю - РИА Новости, 30.08.2024
ВСУ потеряли до 3720 военных в зоне ответственности "Центра" за неделю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 50 контратак ВСУ, противник потерял до 3720 военнослужащих, семь танков и РСЗО "Град",... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:22
2024-08-30T15:22
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 50 контратак ВСУ, противник потерял до 3720 военнослужащих, семь танков и РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силами "Центра" в течение недели нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. "Отражены 50 контратак подразделений ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3720 военнослужащих, семь танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и 42 орудия полевой артиллерии", - сказано в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Германия, Безопасность
ВСУ потеряли до 3720 военных в зоне ответственности "Центра" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли до 3720 военных в зоне ответственности "Центра" за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 50 контратак ВСУ, противник потерял до 3720 военнослужащих, семь танков и РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силами "Центра" в течение недели нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Отражены 50 контратак подразделений ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3720 военнослужащих, семь танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и 42 орудия полевой артиллерии", - сказано в сводке ведомства.
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