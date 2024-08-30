https://ria.ru/20240830/vsu-1969472807.html
Сапер МЧС рассказал о минах-ловушках ВСУ для мирных жителей Донбасса
Сапер МЧС рассказал о минах-ловушках ВСУ для мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 30.08.2024
Сапер МЧС рассказал о минах-ловушках ВСУ для мирных жителей Донбасса
Украинские боевики, отступая в Донбассе, минируют дома, квартиры и зоны отдыха, на таких минах-ловушках часто подрывается мирное население, рассказал РИА... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:06
2024-08-30T14:06
2024-08-30T14:06
специальная военная операция на украине
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАРИУПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские боевики, отступая в Донбассе, минируют дома, квартиры и зоны отдыха, на таких минах-ловушках часто подрывается мирное население, рассказал РИА Новости сапер специализированного отряда разминирования МЧС из Севастополя с позывным "Сыч". "Бывали такие случаи: граната перевернутая лежит в таких местах, где даже и не думаешь, где-то в топке (в печи - ред.). Человек в эту печь бревно сунет, и произойдет взрыв. Или под какой-нибудь картонкой, под ногами. Крючки на деревьях. Леска, крючок… а на дереве граната", - рассказал сапёр. По словам специалиста, отряд в зоне СВО работает с 2022 года. Первая командировка была в Северодонецк, Лисичанск, Рубежное на территории ЛНР. "Очень много находили (мин-ловушек – ред.) в частных домах, озеро (берег озера - ред.). На кого они рассчитаны? На обычных жителей. Потому что страдали в основном рыбаки, когда подходили к озеру. Война, есть нечего… они идут с удочками поймать рыбы и натыкаются там на противопехотные мины, на растяжки... ну, и в квартирах тоже", - добавил сотрудник МЧС. Руководит работой специализированного отряда полковник внутренней службы Николай Тисельский. Он отметил, что тактика минирования имеет явно западный характер: "Противник коварен. От него всего можно ожидать. Это в их стиле. Гадости и подлости. Исподтишка. Стиль прозападный. Зайти со спины и ударить ножом в спину".
https://ria.ru/20240816/bpl-1966530854.html
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донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Россия
Сапер МЧС рассказал о минах-ловушках ВСУ для мирных жителей Донбасса
Сапер МЧС "Сыч": ВСУ, отступая, минируют дома, квартиры и зоны отдыха
МАРИУПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские боевики, отступая в Донбассе, минируют дома, квартиры и зоны отдыха, на таких минах-ловушках часто подрывается мирное население, рассказал РИА Новости сапер специализированного отряда разминирования МЧС из Севастополя с позывным "Сыч".
"Бывали такие случаи: граната перевернутая лежит в таких местах, где даже и не думаешь, где-то в топке (в печи - ред.). Человек в эту печь бревно сунет, и произойдет взрыв. Или под какой-нибудь картонкой, под ногами. Крючки на деревьях. Леска, крючок… а на дереве граната", - рассказал сапёр.
По словам специалиста, отряд в зоне СВО работает с 2022 года. Первая командировка была в Северодонецк
, Лисичанск
, Рубежное
на территории ЛНР
.
"Очень много находили (мин-ловушек – ред.) в частных домах, озеро (берег озера - ред.). На кого они рассчитаны? На обычных жителей. Потому что страдали в основном рыбаки, когда подходили к озеру. Война, есть нечего… они идут с удочками поймать рыбы и натыкаются там на противопехотные мины, на растяжки... ну, и в квартирах тоже", - добавил сотрудник МЧС.
Руководит работой специализированного отряда полковник внутренней службы Николай Тисельский. Он отметил, что тактика минирования имеет явно западный характер: "Противник коварен. От него всего можно ожидать. Это в их стиле. Гадости и подлости. Исподтишка. Стиль прозападный. Зайти со спины и ударить ножом в спину".