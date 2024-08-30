https://ria.ru/20240830/vsu-1969423203.html

Дроны ВСУ атаковали село в Херсонской области

Дроны ВСУ атаковали село в Херсонской области - РИА Новости, 30.08.2024

Дроны ВСУ атаковали село в Херсонской области

Три украинских дрона атаковали село Любимовка в Херсонской области, сообщил главы администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:52

2024-08-30T11:52

2024-08-30T11:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969421010_169:0:1193:576_1920x0_80_0_0_154af270fa2c31fa66f1660bb1ec163a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Три украинских дрона атаковали село Любимовка в Херсонской области, сообщил главы администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Любимовка. Сейчас. Прилет трех дронов. Укронацики ударили по дизель-генератору. Он был совсем новый. Благодаря ему работала водонапорная башня. Требуется ремонт. Иначе 2,5 тысячи человек могут остаться без воды", - написал Филипчук. По его словам, пострадавших при атаке ВСУ нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240827/devochka-1968642722.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия