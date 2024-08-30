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Дроны ВСУ атаковали село в Херсонской области - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:52 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/vsu-1969423203.html
Дроны ВСУ атаковали село в Херсонской области
Дроны ВСУ атаковали село в Херсонской области - РИА Новости, 30.08.2024
Дроны ВСУ атаковали село в Херсонской области
Три украинских дрона атаковали село Любимовка в Херсонской области, сообщил главы администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:52
2024-08-30T11:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Три украинских дрона атаковали село Любимовка в Херсонской области, сообщил главы администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Любимовка. Сейчас. Прилет трех дронов. Укронацики ударили по дизель-генератору. Он был совсем новый. Благодаря ему работала водонапорная башня. Требуется ремонт. Иначе 2,5 тысячи человек могут остаться без воды", - написал Филипчук. По его словам, пострадавших при атаке ВСУ нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дроны ВСУ атаковали село в Херсонской области

Украинские дроны атаковали село Любимовка в Херсонской области

© Фото : Павел Филипчук/TelegramМесто атаки украинских дронов в селе Любимовка в Херсонской области
Место атаки украинских дронов в селе Любимовка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Павел Филипчук/Telegram
Место атаки украинских дронов в селе Любимовка в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Три украинских дрона атаковали село Любимовка в Херсонской области, сообщил главы администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"Любимовка. Сейчас. Прилет трех дронов. Укронацики ударили по дизель-генератору. Он был совсем новый. Благодаря ему работала водонапорная башня. Требуется ремонт. Иначе 2,5 тысячи человек могут остаться без воды", - написал Филипчук.
По его словам, пострадавших при атаке ВСУ нет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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