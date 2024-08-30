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Украинские военные жалуются на нехватку снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/vsu-1969398090.html
Украинские военные жалуются на нехватку снарядов, пишут СМИ
Украинские военные жалуются на нехватку снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024
Украинские военные жалуются на нехватку снарядов, пишут СМИ
Украинские военные на красноармейском направлении, где активно продвигаются силы РФ, жалуются на нехватку артиллерийских снарядов, отмечая, что боеприпасы и... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:29
2024-08-30T10:29
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донецкая народная республика
владимир путин
владимир зеленский
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные на красноармейском направлении, где активно продвигаются силы РФ, жалуются на нехватку артиллерийских снарядов, отмечая, что боеприпасы и многие другие ресурсы были перенаправлены силам, участвующим в нападении ВСУ на Курскую область, пишет газета Financial Times. "Наши снаряды заканчиваются. У нас просто их нет в достаточном количестве", - приводит издание слова командира артиллерийского подразделения ВСУ. По его словам, многие ресурсы были перенаправлены украинским силам, напавшим на Курскую область. Ранее Владимир Зеленский назвал красноармейское (украинское название - покровское) направление в подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для ВСУ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал в среду, что российские военные существенно продвинулись на красноармейском направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html
https://ria.ru/20240817/ataka-1966722652.html
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россия, курская область, донецкая народная республика, владимир путин, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Украинские военные жалуются на нехватку снарядов, пишут СМИ

FT: ВСУ на красноармейском направлении жалуются на нехватку снарядов

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные на красноармейском направлении, где активно продвигаются силы РФ, жалуются на нехватку артиллерийских снарядов, отмечая, что боеприпасы и многие другие ресурсы были перенаправлены силам, участвующим в нападении ВСУ на Курскую область, пишет газета Financial Times.
"Наши снаряды заканчиваются. У нас просто их нет в достаточном количестве", - приводит издание слова командира артиллерийского подразделения ВСУ.
Украинская бронетехника рядом с российско-украинской границей в Сумской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов рассказал, сколько украинских военных заходили в Курскую область
14 августа, 19:29
По его словам, многие ресурсы были перенаправлены украинским силам, напавшим на Курскую область.
Ранее Владимир Зеленский назвал красноармейское (украинское название - покровское) направление в подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для ВСУ.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал в среду, что российские военные существенно продвинулись на красноармейском направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В США раскрыли новые подробности атаки ВСУ на Курскую область
17 августа, 04:54
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В ВСУ жалуются, что нападение на Курскую область не помогло, пишут СМИ
26 августа, 11:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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