https://ria.ru/20240830/vsu-1969398090.html

Украинские военные жалуются на нехватку снарядов, пишут СМИ

Украинские военные жалуются на нехватку снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024

Украинские военные жалуются на нехватку снарядов, пишут СМИ

Украинские военные на красноармейском направлении, где активно продвигаются силы РФ, жалуются на нехватку артиллерийских снарядов, отмечая, что боеприпасы и... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:29

2024-08-30T10:29

2024-08-30T10:29

специальная военная операция на украине

россия

курская область

донецкая народная республика

владимир путин

владимир зеленский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские военные на красноармейском направлении, где активно продвигаются силы РФ, жалуются на нехватку артиллерийских снарядов, отмечая, что боеприпасы и многие другие ресурсы были перенаправлены силам, участвующим в нападении ВСУ на Курскую область, пишет газета Financial Times. "Наши снаряды заканчиваются. У нас просто их нет в достаточном количестве", - приводит издание слова командира артиллерийского подразделения ВСУ. По его словам, многие ресурсы были перенаправлены украинским силам, напавшим на Курскую область. Ранее Владимир Зеленский назвал красноармейское (украинское название - покровское) направление в подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для ВСУ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал в среду, что российские военные существенно продвинулись на красноармейском направлении, серьезные бои идут в населенном пункте Гродовка. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

https://ria.ru/20240817/ataka-1966722652.html

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968464028.html

россия

курская область

донецкая народная республика

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россия, курская область, донецкая народная республика, владимир путин, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины