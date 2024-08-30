https://ria.ru/20240830/vsu-1969394927.html
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали четыре мирных жителя
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 30.08.2024
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали четыре мирных жителя
При ударах украинской армии по Херсонской области ранения получили четыре мирных жителя, всего за сутки украинская армия провела 38 артиллерийских обстрелов... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:16
2024-08-30T10:16
2024-08-30T10:16
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херсонская область
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. При ударах украинской армии по Херсонской области ранения получили четыре мирных жителя, всего за сутки украинская армия провела 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенных пунктов Днепряны и Каиры два мирных жителя получили ранения. Помимо этого, в результате атаки БПЛА на Алешки в детском отделении административного здания больницы ранения получили двое гражданских. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов были нанесены ВСУ ночью", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов области: Каховка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Каиры, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха.
https://ria.ru/20240830/artilleriya-1969368582.html
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в мире, каир (город), херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Каир (город), Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали четыре мирных жителя
В Херсонской области при артиллерийских обстрелах ВСУ пострадали четыре человека