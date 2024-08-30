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В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/vsu-1969394927.html
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали четыре мирных жителя
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 30.08.2024
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали четыре мирных жителя
При ударах украинской армии по Херсонской области ранения получили четыре мирных жителя, всего за сутки украинская армия провела 38 артиллерийских обстрелов... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:16
2024-08-30T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
каир (город)
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. При ударах украинской армии по Херсонской области ранения получили четыре мирных жителя, всего за сутки украинская армия провела 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенных пунктов Днепряны и Каиры два мирных жителя получили ранения. Помимо этого, в результате атаки БПЛА на Алешки в детском отделении административного здания больницы ранения получили двое гражданских. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов были нанесены ВСУ ночью", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов области: Каховка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Каиры, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха.
https://ria.ru/20240830/artilleriya-1969368582.html
каир (город)
херсонская область
днепр (город)
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в мире, каир (город), херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Каир (город), Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали четыре мирных жителя

В Херсонской области при артиллерийских обстрелах ВСУ пострадали четыре человека

© Фото : Павел Филипчук Глава округа/TelegramПоследствия обстрела в Херсонской области
Последствия обстрела в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Последствия обстрела в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. При ударах украинской армии по Херсонской области ранения получили четыре мирных жителя, всего за сутки украинская армия провела 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела ВСУ в населенных пунктов Днепряны и Каиры два мирных жителя получили ранения. Помимо этого, в результате атаки БПЛА на Алешки в детском отделении административного здания больницы ранения получили двое гражданских. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов были нанесены ВСУ ночью", - сказал источник.
Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов области: Каховка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Каиры, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха.
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Вчера, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКаир (город)Херсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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