https://ria.ru/20240830/vsu-1969394927.html

В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали четыре мирных жителя

В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 30.08.2024

В Херсонской области при обстрелах ВСУ пострадали четыре мирных жителя

При ударах украинской армии по Херсонской области ранения получили четыре мирных жителя, всего за сутки украинская армия провела 38 артиллерийских обстрелов... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:16

2024-08-30T10:16

2024-08-30T10:16

специальная военная операция на украине

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херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. При ударах украинской армии по Херсонской области ранения получили четыре мирных жителя, всего за сутки украинская армия провела 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенных пунктов Днепряны и Каиры два мирных жителя получили ранения. Помимо этого, в результате атаки БПЛА на Алешки в детском отделении административного здания больницы ранения получили двое гражданских. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 19 ударов были нанесены ВСУ ночью", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов области: Каховка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Каиры, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха.

https://ria.ru/20240830/artilleriya-1969368582.html

каир (город)

херсонская область

днепр (город)

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в мире, каир (город), херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины