https://ria.ru/20240830/vrachi-1969654177.html

В Самарской области расширят программу "Земский доктор"

В Самарской области расширят программу "Земский доктор" - РИА Новости, 31.08.2024

В Самарской области расширят программу "Земский доктор"

Программа "Земский доктор" будет расширена в Самарской области для привлечения и закрепления в регионе медиков, об этом сообщил врио губернатора Самарской... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-30T22:30

2024-08-30T22:30

2024-08-31T11:28

общество

здоровье - общество

самарская область

россия

тольятти

вячеслав федорищев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969594207_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b820208a4b70f96b3a2dc2c37e24800c.jpg

НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 30 авг - РИА Новости. Программа "Земский доктор" будет расширена в Самарской области для привлечения и закрепления в регионе медиков, об этом сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы, к сожалению, по обеспеченности (врачей, - ред.) находимся не на самом лучшем месте. Поэтому принимаем дополнительное решение, в частности, расширяем программу "Земский доктор". Дополнительно (вводим, - ред.) выплату для врачей, которых привлекаем по узким специальностям из других регионов, порядка одного миллиона рублей для Тольятти и Сызрани, а также по наиболее востребованным специальностям - это анестезиологи, педиатры, врачам скорой помощи, невропатологи - выплачиваем сейчас 200-300 тысяч рублей подъемных", - рассказал Федорищев. Врио главы региона добавил, что указанным востребованным специалистам также выплатят через два года дополнительные средства, чтобы они продолжали работать в муниципалитетах. Ранее врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян по поручению Федорищева посетил ряд больниц региона и сообщил, что большинство жалоб от пациентов касается очередей и нехватки врачей. Бенян привел данные, по которым нехватка медицинских работников в области достигает порядка 2,2 тысячи человек, из которых 863 - врачи.

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969589638.html

https://ria.ru/20240801/fedorischev-1963409026.html

самарская область

россия

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, самарская область, россия, тольятти, вячеслав федорищев, владимир путин