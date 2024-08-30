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В Самарской области расширят программу "Земский доктор" - РИА Новости, 31.08.2024
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22:30 30.08.2024 (обновлено: 11:28 31.08.2024)
https://ria.ru/20240830/vrachi-1969654177.html
В Самарской области расширят программу "Земский доктор"
В Самарской области расширят программу "Земский доктор" - РИА Новости, 31.08.2024
В Самарской области расширят программу "Земский доктор"
Программа "Земский доктор" будет расширена в Самарской области для привлечения и закрепления в регионе медиков, об этом сообщил врио губернатора Самарской... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-30T22:30
2024-08-31T11:28
общество
здоровье - общество
самарская область
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тольятти
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 30 авг - РИА Новости. Программа "Земский доктор" будет расширена в Самарской области для привлечения и закрепления в регионе медиков, об этом сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы, к сожалению, по обеспеченности (врачей, - ред.) находимся не на самом лучшем месте. Поэтому принимаем дополнительное решение, в частности, расширяем программу "Земский доктор". Дополнительно (вводим, - ред.) выплату для врачей, которых привлекаем по узким специальностям из других регионов, порядка одного миллиона рублей для Тольятти и Сызрани, а также по наиболее востребованным специальностям - это анестезиологи, педиатры, врачам скорой помощи, невропатологи - выплачиваем сейчас 200-300 тысяч рублей подъемных", - рассказал Федорищев. Врио главы региона добавил, что указанным востребованным специалистам также выплатят через два года дополнительные средства, чтобы они продолжали работать в муниципалитетах. Ранее врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян по поручению Федорищева посетил ряд больниц региона и сообщил, что большинство жалоб от пациентов касается очередей и нехватки врачей. Бенян привел данные, по которым нехватка медицинских работников в области достигает порядка 2,2 тысячи человек, из которых 863 - врачи.
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969589638.html
https://ria.ru/20240801/fedorischev-1963409026.html
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общество, здоровье - общество, самарская область, россия, тольятти, вячеслав федорищев, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Самарская область, Россия, Тольятти, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин
В Самарской области расширят программу "Земский доктор"

Федорищев: в Самарской области расширят программу "Земский доктор"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 30 авг - РИА Новости. Программа "Земский доктор" будет расширена в Самарской области для привлечения и закрепления в регионе медиков, об этом сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы, к сожалению, по обеспеченности (врачей, - ред.) находимся не на самом лучшем месте. Поэтому принимаем дополнительное решение, в частности, расширяем программу "Земский доктор". Дополнительно (вводим, - ред.) выплату для врачей, которых привлекаем по узким специальностям из других регионов, порядка одного миллиона рублей для Тольятти и Сызрани, а также по наиболее востребованным специальностям - это анестезиологи, педиатры, врачам скорой помощи, невропатологи - выплачиваем сейчас 200-300 тысяч рублей подъемных", - рассказал Федорищев.
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Врио главы региона добавил, что указанным востребованным специалистам также выплатят через два года дополнительные средства, чтобы они продолжали работать в муниципалитетах.
Ранее врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян по поручению Федорищева посетил ряд больниц региона и сообщил, что большинство жалоб от пациентов касается очередей и нехватки врачей. Бенян привел данные, по которым нехватка медицинских работников в области достигает порядка 2,2 тысячи человек, из которых 863 - врачи.
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