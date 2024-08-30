https://ria.ru/20240830/voyna-1969491062.html

"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля

"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля - РИА Новости, 30.08.2024

"Намерены начать": на Западе испугались Третьей мировой после слов Борреля

Запад говорит о том, что не хочет Третьей мировой войны, но своими действиями приближает ее, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:39

2024-08-30T14:39

2024-08-30T18:56

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Запад говорит о том, что не хочет Третьей мировой войны, но своими действиями приближает ее, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Итак, по сути, мы не хотим Третьей мировой войны, но мы намерены ее начать", — саркастически отметил он, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ударов по территории России.В пятницу Боррель заявил, что никто не хочет быть в состоянии войны с Москвой, но при этом призвал разрешить Киеву бить европейским оружием по территории России.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240830/germaniya-1969539722.html

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