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"Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/voyna-1969371114.html
"Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе
"Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе - РИА Новости, 30.08.2024
"Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе
Американское руководство и представители киевского режима отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе, заявил профессор Хельсинкского университета... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:40
2024-08-30T05:40
специальная военная операция на украине
в мире
европа
сша
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американское руководство и представители киевского режима отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Демократам нужна более масштабная (европейская) война, чтобы поддержать собственную президентскую кампанию в США. В свою очередь Зеленский нуждается в ней, потому что его администрация стала настолько коррумпированной, что он, вероятно, не выжил бы без военного положения", — написал эксперт в социальной сети X.По мнению Малинена, предотвратить масштабный конфликт на континенте можно только окончательно разбив украинскую армию."К счастью, похоже, что это уже происходит. По последним данным, оборона ВСУ в Донбассе уже рушится", — резюмировал он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии, а также ведет гибридную войну против Москвы, снабжая киевский режим развединформацией и оружием.
https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html
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в мире, европа, сша, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, США, Донбасс
"Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе

Малинен: США и Украина отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американское руководство и представители киевского режима отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
"Демократам нужна более масштабная (европейская) война, чтобы поддержать собственную президентскую кампанию в США. В свою очередь Зеленский нуждается в ней, потому что его администрация стала настолько коррумпированной, что он, вероятно, не выжил бы без военного положения", — написал эксперт в социальной сети X.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Масштабный кризис". На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО
Вчера, 01:23
По мнению Малинена, предотвратить масштабный конфликт на континенте можно только окончательно разбив украинскую армию.
«
"К счастью, похоже, что это уже происходит. По последним данным, оборона ВСУ в Донбассе уже рушится", — резюмировал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии, а также ведет гибридную войну против Москвы, снабжая киевский режим развединформацией и оружием.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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