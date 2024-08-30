https://ria.ru/20240830/voyna-1969371114.html

"Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе

"Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе - РИА Новости, 30.08.2024

"Очень нуждаются". На Западе раскрыли план по развязыванию войны в Европе

Американское руководство и представители киевского режима отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе, заявил профессор Хельсинкского университета... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:40

2024-08-30T05:40

2024-08-30T05:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американское руководство и представители киевского режима отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Демократам нужна более масштабная (европейская) война, чтобы поддержать собственную президентскую кампанию в США. В свою очередь Зеленский нуждается в ней, потому что его администрация стала настолько коррумпированной, что он, вероятно, не выжил бы без военного положения", — написал эксперт в социальной сети X.По мнению Малинена, предотвратить масштабный конфликт на континенте можно только окончательно разбив украинскую армию."К счастью, похоже, что это уже происходит. По последним данным, оборона ВСУ в Донбассе уже рушится", — резюмировал он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии, а также ведет гибридную войну против Москвы, снабжая киевский режим развединформацией и оружием.

https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html

https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969365355.html

европа

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в мире, европа, сша, донбасс