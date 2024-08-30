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В Нижнем Новгороде упавшие футбольные ворота насмерть задавили мальчика - РИА Новости, 30.08.2024
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22:17 30.08.2024
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В Нижнем Новгороде упавшие футбольные ворота насмерть задавили мальчика
В Нижнем Новгороде упавшие футбольные ворота насмерть задавили мальчика - РИА Новости, 30.08.2024
В Нижнем Новгороде упавшие футбольные ворота насмерть задавили мальчика
Упавшие футбольные ворота насмерть задавили 11-летнего мальчика в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:17
2024-08-30T22:17
происшествия
нижегородская область
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Упавшие футбольные ворота насмерть задавили 11-летнего мальчика в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области. Трагедия произошла вечером в пятницу на территории спортивного клуба, расположенного на набережной Гребного канала. "Прокуратура Нижегородского района проводит проверку по информации о травмировании 11-летнего ребенка в результате падения металлических футбольных ворот. Вследствие полученных телесных повреждений мальчик скончался", - говорится в сообщении. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при содержании и эксплуатации игровой площадки, а также приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, следственным управлением СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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нижегородская область
россия
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происшествия, нижегородская область, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде упавшие футбольные ворота насмерть задавили мальчика

В Нижнем Новгороде футбольные ворота насмерть задавили 11-летнего мальчика

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Упавшие футбольные ворота насмерть задавили 11-летнего мальчика в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.
Трагедия произошла вечером в пятницу на территории спортивного клуба, расположенного на набережной Гребного канала.
"Прокуратура Нижегородского района проводит проверку по информации о травмировании 11-летнего ребенка в результате падения металлических футбольных ворот. Вследствие полученных телесных повреждений мальчик скончался", - говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при содержании и эксплуатации игровой площадки, а также приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, следственным управлением СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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