https://ria.ru/20240830/vodohranilischa-1969500666.html
Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме
Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме - РИА Новости, 30.08.2024
Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме
Все столичные водохранилища, несмотря на жаркое лето, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:57
2024-08-30T14:57
2024-08-30T14:57
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волжский
петр бирюков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все столичные водохранилища, несмотря на жаркое лето, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок – на 71% и 91% соответственно. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что благодаря грамотным действиям специалистов Комплекса городского хозяйства в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы. "Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
https://ria.ru/20240829/moskva-1969236439.html
https://ria.ru/20240822/stantsii-1967714802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, волжский, петр бирюков
Общество, Москва, Волжский, Петр Бирюков
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все столичные водохранилища, несмотря на жаркое лето, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.
"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской
водных систем наполнены до необходимых отметок – на 71% и 91% соответственно. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что благодаря грамотным действиям специалистов Комплекса городского хозяйства в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы.
"Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.