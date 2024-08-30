https://ria.ru/20240830/vodohranilischa-1969500666.html

Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме

Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме - РИА Новости, 30.08.2024

Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме

Все столичные водохранилища, несмотря на жаркое лето, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:57

2024-08-30T14:57

2024-08-30T14:57

общество

москва

волжский

петр бирюков

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все столичные водохранилища, несмотря на жаркое лето, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок – на 71% и 91% соответственно. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что благодаря грамотным действиям специалистов Комплекса городского хозяйства в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы. "Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

https://ria.ru/20240829/moskva-1969236439.html

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волжский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, волжский, петр бирюков