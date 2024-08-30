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Ветеранов СВО пригласят на работу в правительство Самарской области
Ветеранов СВО пригласят на работу в правительство Самарской области - РИА Новости, 31.08.2024
Ветеранов СВО пригласят на работу в правительство Самарской области
Ветеранов специальной военной операции, которые пройдут программу "Школа героев Самарской области", пригласят на работу в правительство Самарской области и... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-30T22:32
2024-08-30T22:32
2024-08-31T11:39
общество
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россия
вячеслав федорищев
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 авг - РИА Новости. Ветеранов специальной военной операции, которые пройдут программу "Школа героев Самарской области", пригласят на работу в правительство Самарской области и муниципалитеты, сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным."Также для поддержки уже наших ветеранов специальной военной операции в продолжение программы, которую вы уже поддержали - "Время героев", создали региональную программу, называется "Школа героев Самарской области". Она начинается с 1 октября этого года, 50 человек, которые приняли решение получить новые знания, компетенции, пройдут по хорошим образовательным программам и будут приглашены как в правительство Самарской области, так и в муниципальные образования", - рассказал глава региона Федорищев.В этой работе врио губернатора Самарской области помогает Герой России, ветеран, получивший ранение, Максим Девятов. Федорищев отметил, что Девятов стал его помощником и уже приступил к решению организационных вопросов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самарская область, россия, вячеслав федорищев, владимир путин
Общество, Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин
Ветеранов СВО пригласят на работу в правительство Самарской области
Федорищев ветеранов СВО пригласят на работу в правительство Самарской области
НОВО-ОГАРЕВО, 30 авг - РИА Новости. Ветеранов специальной военной операции, которые пройдут программу "Школа героев Самарской области", пригласят на работу в правительство Самарской области и муниципалитеты, сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
"Также для поддержки уже наших ветеранов специальной военной операции в продолжение программы, которую вы уже поддержали - "Время героев", создали региональную программу, называется "Школа героев Самарской области". Она начинается с 1 октября этого года, 50 человек, которые приняли решение получить новые знания, компетенции, пройдут по хорошим образовательным программам и будут приглашены как в правительство Самарской области, так и в муниципальные образования", - рассказал глава региона Федорищев.
В этой работе врио губернатора Самарской области помогает Герой России
, ветеран, получивший ранение, Максим Девятов. Федорищев отметил, что Девятов стал его помощником и уже приступил к решению организационных вопросов.