https://ria.ru/20240830/veterany-1969654529.html

Ветеранов СВО пригласят на работу в правительство Самарской области

Ветеранов СВО пригласят на работу в правительство Самарской области - РИА Новости, 31.08.2024

Ветеранов СВО пригласят на работу в правительство Самарской области

Ветеранов специальной военной операции, которые пройдут программу "Школа героев Самарской области", пригласят на работу в правительство Самарской области и... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-30T22:32

2024-08-30T22:32

2024-08-31T11:39

общество

самарская область

россия

вячеслав федорищев

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 30 авг - РИА Новости. Ветеранов специальной военной операции, которые пройдут программу "Школа героев Самарской области", пригласят на работу в правительство Самарской области и муниципалитеты, сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным."Также для поддержки уже наших ветеранов специальной военной операции в продолжение программы, которую вы уже поддержали - "Время героев", создали региональную программу, называется "Школа героев Самарской области". Она начинается с 1 октября этого года, 50 человек, которые приняли решение получить новые знания, компетенции, пройдут по хорошим образовательным программам и будут приглашены как в правительство Самарской области, так и в муниципальные образования", - рассказал глава региона Федорищев.В этой работе врио губернатора Самарской области помогает Герой России, ветеран, получивший ранение, Максим Девятов. Федорищев отметил, что Девятов стал его помощником и уже приступил к решению организационных вопросов.

https://ria.ru/20240808/vyplaty-1965028586.html

самарская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, самарская область, россия, вячеслав федорищев, владимир путин