https://ria.ru/20240830/vagenknekht-1969561662.html
Полиция не стала раскрывать гражданство мужчины, напавшего на Вагенкнехт
Полиция не стала раскрывать гражданство мужчины, напавшего на Вагенкнехт - РИА Новости, 30.08.2024
Полиция не стала раскрывать гражданство мужчины, напавшего на Вагенкнехт
Официальный представитель полиции Эрфурта Денни Шлее не стал отвечать РИА Новости на вопрос о гражданстве мужчины, который в четверг облил краской популярного... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:47
2024-08-30T17:47
2024-08-30T17:47
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Официальный представитель полиции Эрфурта Денни Шлее не стал отвечать РИА Новости на вопрос о гражданстве мужчины, который в четверг облил краской популярного политика Сару Вагенкнехт. В четверг вечером во время публичного выступления в Эрфурте Сару Вагенкнехт облил красной краской неизвестный мужчина, которого быстро схватили правоохранители. Штеффен Квазебарт, кандидат от ССВ на выборах в Эрфурте, сообщил телеканалу Welt, что нападение "как-то связано с Украиной", а нападавший кричал что-то то ли на украинском, то ли на русском языке. Позднее полиция опубликовало заявление, в котором говорится, что нападавшему 50 лет, в отношении него начато расследование. Также полиция заявила, что не исключает политической мотивации нападавшего. "Мы не можем предоставить никакой дополнительной информации в связи с продолжающимся расследованием", - ответил Шлее на письменный запрос РИА Новости, в котором в числе прочего содержался и вопрос о гражданстве подозреваемого. Эрфурт - столица федеральной земли Тюрингия, в которой в воскресенье пройдут выборы в региональный парламент. ССВ по опросам занимает третье место с примерно 18% поддержки. Партия ССВ была образована в 2024 году, фактически отколовшись от Левой партии. В числе прочего ССВ и её лидер критикуют поставки оружия Украине и призывают к мирному разрешению конфликта.
https://ria.ru/20240830/vagenknekht-1969546489.html
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в мире, эрфурт, тюрингия, украина, сара вагенкнехт, левая (партия)
В мире, Эрфурт, Тюрингия, Украина, Сара Вагенкнехт, Левая (партия)
Полиция не стала раскрывать гражданство мужчины, напавшего на Вагенкнехт
Полиция Эрфурта не стала раскрывать гражданство облившего краской Вагенкнехт
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Официальный представитель полиции Эрфурта Денни Шлее не стал отвечать РИА Новости на вопрос о гражданстве мужчины, который в четверг облил краской популярного политика Сару Вагенкнехт.
В четверг вечером во время публичного выступления в Эрфурте Сару Вагенкнехт облил красной краской неизвестный мужчина, которого быстро схватили правоохранители. Штеффен Квазебарт, кандидат от ССВ на выборах в Эрфурте, сообщил телеканалу Welt, что нападение "как-то связано с Украиной", а нападавший кричал что-то то ли на украинском, то ли на русском языке.
Позднее полиция опубликовало заявление, в котором говорится, что нападавшему 50 лет, в отношении него начато расследование. Также полиция заявила, что не исключает политической мотивации нападавшего.
"Мы не можем предоставить никакой дополнительной информации в связи с продолжающимся расследованием", - ответил Шлее на письменный запрос РИА Новости, в котором в числе прочего содержался и вопрос о гражданстве подозреваемого.
Эрфурт
- столица федеральной земли Тюрингия
, в которой в воскресенье пройдут выборы в региональный парламент. ССВ по опросам занимает третье место с примерно 18% поддержки.
Партия ССВ была образована в 2024 году, фактически отколовшись от Левой партии
. В числе прочего ССВ и её лидер критикуют поставки оружия Украине
и призывают к мирному разрешению конфликта.