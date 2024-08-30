https://ria.ru/20240830/vagenknekht-1969561662.html

Полиция не стала раскрывать гражданство мужчины, напавшего на Вагенкнехт

Полиция не стала раскрывать гражданство мужчины, напавшего на Вагенкнехт - РИА Новости, 30.08.2024

Полиция не стала раскрывать гражданство мужчины, напавшего на Вагенкнехт

Официальный представитель полиции Эрфурта Денни Шлее не стал отвечать РИА Новости на вопрос о гражданстве мужчины, который в четверг облил краской популярного... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:47

2024-08-30T17:47

2024-08-30T17:47

в мире

эрфурт

тюрингия

украина

сара вагенкнехт

левая (партия)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Официальный представитель полиции Эрфурта Денни Шлее не стал отвечать РИА Новости на вопрос о гражданстве мужчины, который в четверг облил краской популярного политика Сару Вагенкнехт. В четверг вечером во время публичного выступления в Эрфурте Сару Вагенкнехт облил красной краской неизвестный мужчина, которого быстро схватили правоохранители. Штеффен Квазебарт, кандидат от ССВ на выборах в Эрфурте, сообщил телеканалу Welt, что нападение "как-то связано с Украиной", а нападавший кричал что-то то ли на украинском, то ли на русском языке. Позднее полиция опубликовало заявление, в котором говорится, что нападавшему 50 лет, в отношении него начато расследование. Также полиция заявила, что не исключает политической мотивации нападавшего. "Мы не можем предоставить никакой дополнительной информации в связи с продолжающимся расследованием", - ответил Шлее на письменный запрос РИА Новости, в котором в числе прочего содержался и вопрос о гражданстве подозреваемого. Эрфурт - столица федеральной земли Тюрингия, в которой в воскресенье пройдут выборы в региональный парламент. ССВ по опросам занимает третье место с примерно 18% поддержки. Партия ССВ была образована в 2024 году, фактически отколовшись от Левой партии. В числе прочего ССВ и её лидер критикуют поставки оружия Украине и призывают к мирному разрешению конфликта.

https://ria.ru/20240830/vagenknekht-1969546489.html

https://ria.ru/20240818/sotrudnichestvo-1966912137.html

эрфурт

тюрингия

украина

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в мире, эрфурт, тюрингия, украина, сара вагенкнехт, левая (партия)