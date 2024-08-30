https://ria.ru/20240830/vagenknekht-1969546489.html

Немецкий политик Вагенкнехт заявила, что ее не запугать обливанием краской

Немецкий политик Вагенкнехт заявила, что ее не запугать обливанием краской - РИА Новости, 30.08.2024

Немецкий политик Вагенкнехт заявила, что ее не запугать обливанием краской

Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая недавно основала собственную партию ("Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", ССВ), после... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:56

2024-08-30T16:56

2024-08-30T16:58

левая (партия)

сара вагенкнехт

эрфурт

тюрингия

украина

в мире

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая недавно основала собственную партию ("Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", ССВ), после инцидента в Эрфурте заявила, что её не запугать обливанием краской. В четверг вечером во время публичного выступления в Эрфурте Сару Вагенкнехт облил красной краской неизвестный мужчина, которого быстро схватили правоохранители. Штеффен Квазебарт, кандидат от ССВ на выборах в Эрфурте, сообщил телеканалу Welt, что нападение "как-то связано с Украиной", а нападавший кричал что-то то ли на украинском, то ли на русском языке. "Спасибо большое за множество взволнованных вопросов: со мной все в порядке. Всё еще немного ощущается шок. Но не волнуйтесь: нас не запугать!" - написала Вагенкнехт в социальной сети Х. Эрфурт - столица федеральной земли Тюрингия, в которой в воскресенье пройдут выборы в региональный парламент. ССВ по опросам занимает третье место с примерно 18% поддержки. Партия ССВ была образована в 2024 году, фактически отколовшись от Левой партии. В числе прочего ССВ и её лидер критикуют поставки оружия Украине и призывают к мирному разрешению конфликта.

https://ria.ru/20240818/sotrudnichestvo-1966912137.html

https://ria.ru/20240808/vagenkneht-1965058448.html

эрфурт

тюрингия

украина

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левая (партия), сара вагенкнехт, эрфурт, тюрингия, украина, в мире