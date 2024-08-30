https://ria.ru/20240830/ukrenergo-1969566001.html

Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ

Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024

Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ

Главу компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого могут вскоре уволить за плохую защиту энергетических объектов, пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:07

2024-08-30T18:07

2024-08-30T19:34

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Главу компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого могут вскоре уволить за плохую защиту энергетических объектов, пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве страны. "Вопрос энергетики сегодня был одной из тем, которые обсуждались во время заседания ставки. <...> Говорили о ликвидации последствий <...> атаки и строительстве защитных сооружений. Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений ставки и плохую защиту объектов "Укрэнерго", — говорится в материале.Уточняется, что уволить главу энергокомпании можно большинством голосов наблюдательного совета, в котором состоят шесть членов. Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.В понедельник Минобороны России сообщало о массированной атаке на критически важную энергетическую инфраструктуру, обеспечивавшую работу ВПК Украины. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов в нескольких регионах, а энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории постсоветской республики.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968671892.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, укрэнерго, дтэк, россия