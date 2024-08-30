Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ
Экономическая правда: главу "Укрэнерго" могут уволить за плохую защиту объектов
© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсетиГлава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий
© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсети
Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Главу компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого могут вскоре уволить за плохую защиту энергетических объектов, пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве страны.
"Вопрос энергетики сегодня был одной из тем, которые обсуждались во время заседания ставки. <...> Говорили о ликвидации последствий <...> атаки и строительстве защитных сооружений. Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений ставки и плохую защиту объектов "Укрэнерго", — говорится в материале.
Украине грозит самая тяжелая зима в истории, предупредило Минэнерго
27 августа, 09:58
Уточняется, что уволить главу энергокомпании можно большинством голосов наблюдательного совета, в котором состоят шесть членов.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.
В понедельник Минобороны России сообщало о массированной атаке на критически важную энергетическую инфраструктуру, обеспечивавшую работу ВПК Украины. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов в нескольких регионах, а энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории постсоветской республики.
Эксперт оценил состояние украинской энергосистемы
27 августа, 15:03