https://ria.ru/20240830/ukraina-1969575367.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.08.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:58

2024-08-30T18:58

2024-08-30T18:58

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в период с 18.33 мск по 18.44 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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