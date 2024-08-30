https://ria.ru/20240830/ukraina-1969517073.html

Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу по Украине

Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу по Украине - РИА Новости, 30.08.2024

Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу по Украине

Со стороны Запада должны звучать призывы к диалогу для урегулирования на Украине, но сейчас таких призывов нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:41

2024-08-30T15:41

2024-08-30T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

турция

словения

хакан фидан

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АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Со стороны Запада должны звучать призывы к диалогу для урегулирования на Украине, но сейчас таких призывов нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Наш фундаментальный принцип состоит в том, чтобы положить конец конфликту. Это нелегко. Но нужны намерения, нужно реализовать этот метод. Переговоры должны проводиться, риски невозможно предвидеть. Конфликт открыт к большим рискам. Это нормально, гуманно, стратегически правильно - призывать к миру", - сказал Фидан на пресс-конференции в Словении в пятницу. По его словам, начало мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта могло бы "остановить нанесение урона" региону. "Господин президент (Тайип Эрдоган) выступает с предложениями обеим сторонам. Мы тоже продолжаем свою дипломатию, говорим европейским коллегам о шагах, которые можно предпринять в данном контексте. В наших встречах на Западе не видим "языка", нет призывов о диалоге и мире, нет такого видения. Важно озвучивать такие призывы", - сказал Фидан.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, турция, словения, хакан фидан