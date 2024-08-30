Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу по Украине - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969517073.html
Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу по Украине
Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу по Украине - РИА Новости, 30.08.2024
Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу по Украине
Со стороны Запада должны звучать призывы к диалогу для урегулирования на Украине, но сейчас таких призывов нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:41
2024-08-30T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
словения
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910367805_0:0:2393:1346_1920x0_80_0_0_47047826c530cb569d2f81599a755f2d.jpg
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Со стороны Запада должны звучать призывы к диалогу для урегулирования на Украине, но сейчас таких призывов нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Наш фундаментальный принцип состоит в том, чтобы положить конец конфликту. Это нелегко. Но нужны намерения, нужно реализовать этот метод. Переговоры должны проводиться, риски невозможно предвидеть. Конфликт открыт к большим рискам. Это нормально, гуманно, стратегически правильно - призывать к миру", - сказал Фидан на пресс-конференции в Словении в пятницу. По его словам, начало мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта могло бы "остановить нанесение урона" региону. "Господин президент (Тайип Эрдоган) выступает с предложениями обеим сторонам. Мы тоже продолжаем свою дипломатию, говорим европейским коллегам о шагах, которые можно предпринять в данном контексте. В наших встречах на Западе не видим "языка", нет призывов о диалоге и мире, нет такого видения. Важно озвучивать такие призывы", - сказал Фидан.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
украина
турция
словения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910367805_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73b0488063888c3629d7f11137b0bd80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, словения, хакан фидан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Словения, Хакан Фидан
Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу по Украине

Глава МИД Турции Фидан заявил об отсутствии на Западе призывов к миру на Украине

© AP Photo / Bilal HusseinМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Со стороны Запада должны звучать призывы к диалогу для урегулирования на Украине, но сейчас таких призывов нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Наш фундаментальный принцип состоит в том, чтобы положить конец конфликту. Это нелегко. Но нужны намерения, нужно реализовать этот метод. Переговоры должны проводиться, риски невозможно предвидеть. Конфликт открыт к большим рискам. Это нормально, гуманно, стратегически правильно - призывать к миру", - сказал Фидан на пресс-конференции в Словении в пятницу.
По его словам, начало мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта могло бы "остановить нанесение урона" региону.
"Господин президент (Тайип Эрдоган) выступает с предложениями обеим сторонам. Мы тоже продолжаем свою дипломатию, говорим европейским коллегам о шагах, которые можно предпринять в данном контексте. В наших встречах на Западе не видим "языка", нет призывов о диалоге и мире, нет такого видения. Важно озвучивать такие призывы", - сказал Фидан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияСловенияХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала