https://ria.ru/20240830/ukraina-1969517073.html
Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу по Украине
Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу по Украине - РИА Новости, 30.08.2024
Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу по Украине
Со стороны Запада должны звучать призывы к диалогу для урегулирования на Украине, но сейчас таких призывов нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:41
2024-08-30T15:41
2024-08-30T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
словения
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910367805_0:0:2393:1346_1920x0_80_0_0_47047826c530cb569d2f81599a755f2d.jpg
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Со стороны Запада должны звучать призывы к диалогу для урегулирования на Украине, но сейчас таких призывов нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Наш фундаментальный принцип состоит в том, чтобы положить конец конфликту. Это нелегко. Но нужны намерения, нужно реализовать этот метод. Переговоры должны проводиться, риски невозможно предвидеть. Конфликт открыт к большим рискам. Это нормально, гуманно, стратегически правильно - призывать к миру", - сказал Фидан на пресс-конференции в Словении в пятницу. По его словам, начало мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта могло бы "остановить нанесение урона" региону. "Господин президент (Тайип Эрдоган) выступает с предложениями обеим сторонам. Мы тоже продолжаем свою дипломатию, говорим европейским коллегам о шагах, которые можно предпринять в данном контексте. В наших встречах на Западе не видим "языка", нет призывов о диалоге и мире, нет такого видения. Важно озвучивать такие призывы", - сказал Фидан.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
украина
турция
словения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910367805_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73b0488063888c3629d7f11137b0bd80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, словения, хакан фидан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Словения, Хакан Фидан
Глава МИД Турции призвал Запад к диалогу по Украине
Глава МИД Турции Фидан заявил об отсутствии на Западе призывов к миру на Украине
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Со стороны Запада должны звучать призывы к диалогу для урегулирования на Украине, но сейчас таких призывов нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Наш фундаментальный принцип состоит в том, чтобы положить конец конфликту. Это нелегко. Но нужны намерения, нужно реализовать этот метод. Переговоры должны проводиться, риски невозможно предвидеть. Конфликт открыт к большим рискам. Это нормально, гуманно, стратегически правильно - призывать к миру", - сказал Фидан на пресс-конференции в Словении
в пятницу.
По его словам, начало мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта могло бы "остановить нанесение урона" региону.
"Господин президент (Тайип Эрдоган) выступает с предложениями обеим сторонам. Мы тоже продолжаем свою дипломатию, говорим европейским коллегам о шагах, которые можно предпринять в данном контексте. В наших встречах на Западе не видим "языка", нет призывов о диалоге и мире, нет такого видения. Важно озвучивать такие призывы", - сказал Фидан.