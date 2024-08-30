Командующий ВВС Украины обратился с угрозой к депутату из-за крушения F-16
Командующий ВВС Олещук пригрозил Безуглой из-за ее высказываний о крушении F-16
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Командующий ВВС Украины Николай Олещук пригрозил в Telegram-канале депутату Рады Марьяне Безуглой из-за ее высказываний о крушении F-16.
"Я обращаюсь к народному депутату [Безуглой - Прим.ред], которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!" — говорится в публикации.
"Я обращаюсь к народному депутату [Безуглой - Прим.ред], которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!" — говорится в публикации.
Он обиделся на депутата за то, что она "в очередной раз вылила грязь на него лично и ВВС Украины", а также "дискредитировала производителей американского оружия".
Накануне Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота. Позднее депутат Безуглая заявила, что истребитель сбила ракета ЗРК Patriot.
Накануне Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота. Позднее депутат Безуглая заявила, что истребитель сбила ракета ЗРК Patriot.