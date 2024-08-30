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Командующий ВВС Украины обратился с угрозой к депутату из-за крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969505481.html
Командующий ВВС Украины обратился с угрозой к депутату из-за крушения F-16
Командующий ВВС Украины обратился с угрозой к депутату из-за крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
Командующий ВВС Украины обратился с угрозой к депутату из-за крушения F-16
Командующий ВВС Украины Николай Олещук пригрозил в Telegram-канале депутату Рады Марьяне Безуглой из-за ее высказываний о крушении F-16. "Я обращаюсь к... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:10
2024-08-30T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Командующий ВВС Украины Николай Олещук пригрозил в Telegram-канале депутату Рады Марьяне Безуглой из-за ее высказываний о крушении F-16. "Я обращаюсь к народному депутату [Безуглой - Прим.ред], которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!" — говорится в публикации. Он обиделся на депутата за то, что она "в очередной раз вылила грязь на него лично и ВВС Украины", а также "дискредитировала производителей американского оружия". Накануне Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота. Позднее депутат Безуглая заявила, что истребитель сбила ракета ЗРК Patriot.
https://ria.ru/20240830/bezuglaya-1969447150.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16
Командующий ВВС Украины обратился с угрозой к депутату из-за крушения F-16

Командующий ВВС Олещук пригрозил Безуглой из-за ее высказываний о крушении F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Командующий ВВС Украины Николай Олещук пригрозил в Telegram-канале депутату Рады Марьяне Безуглой из-за ее высказываний о крушении F-16.

"Я обращаюсь к народному депутату [Безуглой - Прим.ред], которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!" — говорится в публикации.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Он обиделся на депутата за то, что она "в очередной раз вылила грязь на него лично и ВВС Украины", а также "дискредитировала производителей американского оружия".

Накануне Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота. Позднее депутат Безуглая заявила, что истребитель сбила ракета ЗРК Patriot.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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