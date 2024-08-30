https://ria.ru/20240830/ukraina-1969505481.html

Командующий ВВС Украины обратился с угрозой к депутату из-за крушения F-16

Командующий ВВС Украины обратился с угрозой к депутату из-за крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024

Командующий ВВС Украины обратился с угрозой к депутату из-за крушения F-16

Командующий ВВС Украины Николай Олещук пригрозил в Telegram-канале депутату Рады Марьяне Безуглой из-за ее высказываний о крушении F-16. "Я обращаюсь к... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:10

2024-08-30T15:10

2024-08-30T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964092875_0:81:3000:1769_1920x0_80_0_0_ad324c940e5e246921463fb90d5376c5.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Командующий ВВС Украины Николай Олещук пригрозил в Telegram-канале депутату Рады Марьяне Безуглой из-за ее высказываний о крушении F-16. "Я обращаюсь к народному депутату [Безуглой - Прим.ред], которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!" — говорится в публикации. Он обиделся на депутата за то, что она "в очередной раз вылила грязь на него лично и ВВС Украины", а также "дискредитировала производителей американского оружия". Накануне Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота. Позднее депутат Безуглая заявила, что истребитель сбила ракета ЗРК Patriot.

https://ria.ru/20240830/bezuglaya-1969447150.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969388560.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16