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Зеленский хочет встретиться с премьером Индии до выборов в США - РИА Новости, 30.08.2024
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13:29 30.08.2024 (обновлено: 14:09 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969461792.html
Зеленский хочет встретиться с премьером Индии до выборов в США
Зеленский хочет встретиться с премьером Индии до выборов в США - РИА Новости, 30.08.2024
Зеленский хочет встретиться с премьером Индии до выборов в США
Владимир Зеленский предложил премьеру Индии Нарендре Моди провести в Индии конференцию по урегулированию на Украине до выборов в США в ноябре, передает... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:29
2024-08-30T14:09
в мире
индия
украина
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владимир зеленский
нарендра моди
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил премьеру Индии Нарендре Моди провести в Индии конференцию по урегулированию на Украине до выборов в США в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Владимир Зеленский предложил провести саммит... в Индии во время визита премьера Нарендры Моди на прошлой неделе... Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров до президентских выборов в США в ноябре", - говорится в публикации.Ранее Владимир Зеленский в интервью французским СМИ был вынужден признать, что весь мир - а уже и он сам - хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата.В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева. Она отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.
https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969326165.html
https://ria.ru/20240830/f-16-1969369982.html
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в мире, индия, украина, сша, владимир зеленский, нарендра моди, россия, киев, михаил галузин
В мире, Индия, Украина, США, Владимир Зеленский, Нарендра Моди, Россия, Киев, Михаил Галузин
Зеленский хочет встретиться с премьером Индии до выборов в США

Зеленский предложил премьеру Индии встретиться до выборов в США в ноябре

© AP Photo / Efrem LukatskyНарендра Моди и Владимир Зеленский
Нарендра Моди и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Нарендра Моди и Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил премьеру Индии Нарендре Моди провести в Индии конференцию по урегулированию на Украине до выборов в США в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Владимир Зеленский предложил провести саммит... в Индии во время визита премьера Нарендры Моди на прошлой неделе... Зеленский намерен провести вторую встречу лидеров до президентских выборов в США в ноябре", - говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
"С необычайной скоростью". Зеленского предупредили о сильном ударе
29 августа, 20:02
Ранее Владимир Зеленский в интервью французским СМИ был вынужден признать, что весь мир - а уже и он сам - хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева. Она отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Офицера насмешило заявление Зеленского после крушения F-16
Вчера, 05:35
 
В миреИндияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийНарендра МодиРоссияКиевМихаил Галузин
 
 
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