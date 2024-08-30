https://ria.ru/20240830/ukraina-1969402296.html

ЕС рассматривает создание на Украине координационного центра

ЕС рассматривает создание на Украине координационного центра - РИА Новости, 30.08.2024

ЕС рассматривает создание на Украине координационного центра

ЕС рассматривает создание на Украине координационного центра для оказания Киеву военной помощи, при этом направление европейских военных инструкторов в страну... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:43

2024-08-30T10:43

2024-08-30T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

жозеп боррель

евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. ЕС рассматривает создание на Украине координационного центра для оказания Киеву военной помощи, при этом направление европейских военных инструкторов в страну пока не обсуждается, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза. "Мы обдумываем создание координационного центра на Украине. Но планов обучать украинских солдат на украинской территории с участием европейских инструкторов нет", - сказал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, киев, жозеп боррель, евросоюз, нато, вооруженные силы украины