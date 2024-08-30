ЕС рассматривает создание на Украине координационного центра
Боррель: Евросоюз хочет создать на Украине координационный центр военной помощи
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. ЕС рассматривает создание на Украине координационного центра для оказания Киеву военной помощи, при этом направление европейских военных инструкторов в страну пока не обсуждается, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза.
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"Мы обдумываем создание координационного центра на Украине. Но планов обучать украинских солдат на украинской территории с участием европейских инструкторов нет", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.