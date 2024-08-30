https://ria.ru/20240830/ukraina-1969395081.html

"Зачем эта ложь?" В Киеве забили тревогу после заявления Сырского

"Зачем эта ложь?" В Киеве забили тревогу после заявления Сырского - РИА Новости, 30.08.2024

"Зачем эта ложь?" В Киеве забили тревогу после заявления Сырского

Депутат Рады Марьяна Безуглая в резкой форме обратилась к главкому ВСУ Александру Сырскому с вопросом о ситуации в ДНР, пишет "Страна.ua". "Бои в Новогродовке?... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:16

2024-08-30T10:16

2024-08-30T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая в резкой форме обратилась к главкому ВСУ Александру Сырскому с вопросом о ситуации в ДНР, пишет "Страна.ua". "Бои в Новогродовке? Ее сдали фактически без боя, тридцать россиян захватили когда-то двадцатитысячный город, пройдя пустые фортификации. Мы с вами, очевидно, разминулись, потому что я что-то не видела вас в Селидово, которое за пару дней наполовину под россиянами. Новогродовка — еще пару недель назад гражданский город без какой-либо подготовки к обороне. Ибо большинство подразделений с направления сняли! Зачем эта ложь?" — написала она. Так она ответила на пост главкома ВСУ о том, что он несколько дней подряд работал в бригадах, которые ведут оборону на Красноармейском направлении (украинское название — Покровское) и заявил, что "постоянно приходится принимать нестандартные решения по усилению обороны". На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь.

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969388560.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969381638.html

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в мире, александр сырский, вооруженные силы украины