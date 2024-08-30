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"Зачем эта ложь?" В Киеве забили тревогу после заявления Сырского - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 30.08.2024 (обновлено: 11:43 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969395081.html
"Зачем эта ложь?" В Киеве забили тревогу после заявления Сырского
"Зачем эта ложь?" В Киеве забили тревогу после заявления Сырского - РИА Новости, 30.08.2024
"Зачем эта ложь?" В Киеве забили тревогу после заявления Сырского
Депутат Рады Марьяна Безуглая в резкой форме обратилась к главкому ВСУ Александру Сырскому с вопросом о ситуации в ДНР, пишет "Страна.ua". "Бои в Новогродовке?... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:16
2024-08-30T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая в резкой форме обратилась к главкому ВСУ Александру Сырскому с вопросом о ситуации в ДНР, пишет "Страна.ua". "Бои в Новогродовке? Ее сдали фактически без боя, тридцать россиян захватили когда-то двадцатитысячный город, пройдя пустые фортификации. Мы с вами, очевидно, разминулись, потому что я что-то не видела вас в Селидово, которое за пару дней наполовину под россиянами. Новогродовка — еще пару недель назад гражданский город без какой-либо подготовки к обороне. Ибо большинство подразделений с направления сняли! Зачем эта ложь?" — написала она. Так она ответила на пост главкома ВСУ о том, что он несколько дней подряд работал в бригадах, которые ведут оборону на Красноармейском направлении (украинское название — Покровское) и заявил, что "постоянно приходится принимать нестандартные решения по усилению обороны". На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь.
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969388560.html
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969381638.html
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в мире, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Зачем эта ложь?" В Киеве забили тревогу после заявления Сырского

Депутат Рады Безуглая осудила заявление Сырского о Красноармейском направлении

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая в резкой форме обратилась к главкому ВСУ Александру Сырскому с вопросом о ситуации в ДНР, пишет "Страна.ua".

"Бои в Новогродовке? Ее сдали фактически без боя, тридцать россиян захватили когда-то двадцатитысячный город, пройдя пустые фортификации. Мы с вами, очевидно, разминулись, потому что я что-то не видела вас в Селидово, которое за пару дней наполовину под россиянами. Новогродовка — еще пару недель назад гражданский город без какой-либо подготовки к обороне. Ибо большинство подразделений с направления сняли! Зачем эта ложь?" — написала она.
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Так она ответила на пост главкома ВСУ о том, что он несколько дней подряд работал в бригадах, которые ведут оборону на Красноармейском направлении (украинское название — Покровское) и заявил, что "постоянно приходится принимать нестандартные решения по усилению обороны".

На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь.
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