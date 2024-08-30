"Зачем эта ложь?" В Киеве забили тревогу после заявления Сырского
Депутат Рады Безуглая осудила заявление Сырского о Красноармейском направлении
© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая в резкой форме обратилась к главкому ВСУ Александру Сырскому с вопросом о ситуации в ДНР, пишет "Страна.ua".
"Бои в Новогродовке? Ее сдали фактически без боя, тридцать россиян захватили когда-то двадцатитысячный город, пройдя пустые фортификации. Мы с вами, очевидно, разминулись, потому что я что-то не видела вас в Селидово, которое за пару дней наполовину под россиянами. Новогродовка — еще пару недель назад гражданский город без какой-либо подготовки к обороне. Ибо большинство подразделений с направления сняли! Зачем эта ложь?" — написала она.
"Бои в Новогродовке? Ее сдали фактически без боя, тридцать россиян захватили когда-то двадцатитысячный город, пройдя пустые фортификации. Мы с вами, очевидно, разминулись, потому что я что-то не видела вас в Селидово, которое за пару дней наполовину под россиянами. Новогродовка — еще пару недель назад гражданский город без какой-либо подготовки к обороне. Ибо большинство подразделений с направления сняли! Зачем эта ложь?" — написала она.
Так она ответила на пост главкома ВСУ о том, что он несколько дней подряд работал в бригадах, которые ведут оборону на Красноармейском направлении (украинское название — Покровское) и заявил, что "постоянно приходится принимать нестандартные решения по усилению обороны".
На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь.
На этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь.