https://ria.ru/20240830/uchebnik-1969528541.html

Учебник по истории России могут дополнить событиями СВО

Учебник по истории России могут дополнить событиями СВО - РИА Новости, 30.08.2024

Учебник по истории России могут дополнить событиями СВО

Единый школьный учебник по истории России для 10-11 классов может быть дополнен в рамках третьей редакции новыми событиями, которые связаны с СВО, сообщил... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:06

2024-08-30T16:06

2024-08-30T16:06

общество

россия

владимир мединский

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Единый школьный учебник по истории России для 10-11 классов может быть дополнен в рамках третьей редакции новыми событиями, которые связаны с СВО, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Если будет новая редакция, третья, учебника, я думаю, что да, наверное", - сказал журналистам Мединский, отвечая на вопрос, будет ли обновлена книга и включат ли в нее новые события специальной военной операции.

https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969497724.html

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общество, россия, владимир мединский