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Учебник по истории России могут дополнить событиями СВО - РИА Новости, 30.08.2024
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16:06 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/uchebnik-1969528541.html
Учебник по истории России могут дополнить событиями СВО
Учебник по истории России могут дополнить событиями СВО - РИА Новости, 30.08.2024
Учебник по истории России могут дополнить событиями СВО
Единый школьный учебник по истории России для 10-11 классов может быть дополнен в рамках третьей редакции новыми событиями, которые связаны с СВО, сообщил... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:06
2024-08-30T16:06
общество
россия
владимир мединский
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Единый школьный учебник по истории России для 10-11 классов может быть дополнен в рамках третьей редакции новыми событиями, которые связаны с СВО, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Если будет новая редакция, третья, учебника, я думаю, что да, наверное", - сказал журналистам Мединский, отвечая на вопрос, будет ли обновлена книга и включат ли в нее новые события специальной военной операции.
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общество, россия, владимир мединский
Общество, Россия, Владимир Мединский
Учебник по истории России могут дополнить событиями СВО

Мединский: учебник истории РФ для 10-11 классов могут дополнить событиями СВО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчебники "История России" и "Всеобщая история"
Учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Учебники "История России" и "Всеобщая история"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Единый школьный учебник по истории России для 10-11 классов может быть дополнен в рамках третьей редакции новыми событиями, которые связаны с СВО, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Если будет новая редакция, третья, учебника, я думаю, что да, наверное", - сказал журналистам Мединский, отвечая на вопрос, будет ли обновлена книга и включат ли в нее новые события специальной военной операции.
Новые единые учебники по истории - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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