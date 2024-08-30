https://ria.ru/20240830/ubiystvo-1969422501.html
Источник рассказал о подозреваемом в двойном убийстве в Пермском крае
Источник рассказал о подозреваемом в двойном убийстве в Пермском крае - РИА Новости, 30.08.2024
Источник рассказал о подозреваемом в двойном убийстве в Пермском крае
Мужчина, подозреваемый в убийстве матери и ребенка в Пермском крае, был сожителем погибшей женщины, убитая девочка не являлась общим ребенком пары, сообщил РИА... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:49
2024-08-30T11:49
2024-08-30T11:49
происшествия
пермский край
чусовой
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ПЕРМЬ, 30 авг - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве матери и ребенка в Пермском крае, был сожителем погибшей женщины, убитая девочка не являлась общим ребенком пары, сообщил РИА Новости осведомленный источник в силовых структурах. Ранее СУСК РФ проинформировало, что 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой Пермского края обнаружены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело. "Мужчина был сожителем. Семилетняя девочка - не их совместный ребенок. Мужчина объявлен в розыск. Предположительно, он ушел в районы вблизи Чусового", - сказал собеседник агентства. По его словам, ранее мужчина был осужден за убийство медсестры из Чусового. Правоохранители установили, что мужчина встретил девушку на улице, схватил и завел в заросли деревьев и кустарников, где сначала изнасиловал, а потом убил, ударив несколько раз по голове камнем. Фигуранту назначили 20 лет колонии строгого режима, позднее он был помилован.
https://ria.ru/20240715/ubiystvo-1959751148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, чусовой, россия
Происшествия, Пермский край, Чусовой, Россия
Источник рассказал о подозреваемом в двойном убийстве в Пермском крае
В убийстве матери с ребенком в Чусовом заподозрили судимого сожителя женщины
ПЕРМЬ, 30 авг - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве матери и ребенка в Пермском крае, был сожителем погибшей женщины, убитая девочка не являлась общим ребенком пары, сообщил РИА Новости осведомленный источник в силовых структурах.
Ранее СУСК РФ
проинформировало, что 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой
Пермского края обнаружены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело.
«
"Мужчина был сожителем. Семилетняя девочка - не их совместный ребенок. Мужчина объявлен в розыск. Предположительно, он ушел в районы вблизи Чусового", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ранее мужчина был осужден за убийство медсестры из Чусового. Правоохранители установили, что мужчина встретил девушку на улице, схватил и завел в заросли деревьев и кустарников, где сначала изнасиловал, а потом убил, ударив несколько раз по голове камнем. Фигуранту назначили 20 лет колонии строгого режима, позднее он был помилован.