https://ria.ru/20240830/ubiystvo-1969422501.html

Источник рассказал о подозреваемом в двойном убийстве в Пермском крае

Источник рассказал о подозреваемом в двойном убийстве в Пермском крае - РИА Новости, 30.08.2024

Источник рассказал о подозреваемом в двойном убийстве в Пермском крае

Мужчина, подозреваемый в убийстве матери и ребенка в Пермском крае, был сожителем погибшей женщины, убитая девочка не являлась общим ребенком пары, сообщил РИА... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:49

2024-08-30T11:49

2024-08-30T11:49

происшествия

пермский край

чусовой

россия

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ПЕРМЬ, 30 авг - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве матери и ребенка в Пермском крае, был сожителем погибшей женщины, убитая девочка не являлась общим ребенком пары, сообщил РИА Новости осведомленный источник в силовых структурах. Ранее СУСК РФ проинформировало, что 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой Пермского края обнаружены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело. "Мужчина был сожителем. Семилетняя девочка - не их совместный ребенок. Мужчина объявлен в розыск. Предположительно, он ушел в районы вблизи Чусового", - сказал собеседник агентства. По его словам, ранее мужчина был осужден за убийство медсестры из Чусового. Правоохранители установили, что мужчина встретил девушку на улице, схватил и завел в заросли деревьев и кустарников, где сначала изнасиловал, а потом убил, ударив несколько раз по голове камнем. Фигуранту назначили 20 лет колонии строгого режима, позднее он был помилован.

https://ria.ru/20240715/ubiystvo-1959751148.html

пермский край

чусовой

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, чусовой, россия